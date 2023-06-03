Астрологи говорят, что этот день принесёт в жизнь много нового

03 июня 2023, 07:28, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Сегодняшняя суббота – удачный день, чтобы сделать серьёзные шаги на пути к своей цели, заняться здоровьем и отбросить негатив.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака – на amic.ru.

1 Овен Не бойтесь идти вперёд, к своим целям. Сегодня отличный день, чтобы начать преодолевать трудности.

2 Телец Попытайтесь мыслить нестандартно. Новые необычные идеи помогут вам в работе.

3 Близнецы Близнецы, постарайтесь ненадолго отвлечься от работы, отдохнуть и мыслить позитивно. Наберитесь сил для новых свершений.

4 Рак Отбросьте старое и стремитесь к новому. 3 июня – удачный день, чтобы перейти на новый жизненный этап.

5 Лев В эту субботу у вас получится всё, чего вы давно хотели. Главное – не останавливайтесь и идите вперёд.

6 Дева Действуйте быстро и безотлагательно. Совершите выгодную покупку, решитесь на новое знакомство и не бойтесь экспериментов в работе. Помните: сейчас или никогда (но не переборщите).

7 Весы Давайте себе время на принятие важных решений. Не делайте ничего спонтанно – это может привести к неприятностям.

8 Скорпион 3 июня Скорпионам придётся решать важные вопросы, которые давно не дают покоя.

9 Стрелец У Стрельцов появится уверенность в завтрашнем дне. Представителей этого знака зодиака ждёт семейное и финансовое благополучие.

10 Козерог Не упирайтесь в своё мнение – выслушайте других. Это поможет найти выход из трудной ситуации.

11 Водолей Отбросьте пессимизм. В любой ситуации есть нечто хорошее. Все проблемы решаемы.