НОВОСТИОбщество

Отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию

Если инициативу одобрят, то мужчины смогут максимум на пять лет раньше выходить на пенсию

21 декабря 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Общественная палата РФ предложила несколько инициатив, направленных на мужчин, чтобы и они тоже были заинтересованы в повышении рождаемости, пишет "Парламентская газета".

В ОП отметили, что рождаемость в стране падает и рост продолжительности жизни остановился, так что к 2030 году Россия может недосчитаться 6 млн граждан. Поэтому необходим комплекс мер, которые будут поддерживать не только женщин, но и мужчин.

Например, предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

"Многодетные мамы уже сейчас могут досрочно выходить на отдых. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсию назначают в 50 лет, четверых – в 56, троих – в 57 лет. На отцов аналогичные меры пока не распространяются", – отмечает издание.

Еще одна мера поддержки предлагает уравнять в правах матерей и отцов путем введения отцовского капитала. Выплата может составить 1 млн рублей, правда, получить эти деньги смогут только те, у кого минимум трое детей.

Также отцов троих и более детей до 16 лет предлагают освободить от призыва и мобилизации.

"Многодетные отцы и сейчас могут получить отсрочку от СВО – это следует из рекомендаций Минобороны. Но в законе такая норма не закреплена", – уточняет издание.

Отцам положены выплаты, как и матерям / Фото: Yandex.com.tr

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НОВОСТИОбщество
мужчины и женщины инициативы Демография

Комментарии 15

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Гость

16:26:49 21-12-2023

В лихорадочном состоянии, какой только мякины не придумают.

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Гена

16:36:07 21-12-2023

Перед выборами че только не наобещают

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Гость

16:39:52 21-12-2023

Казырями разбрасываться начали!?))))))) Сначала прибавили возраст а потом торговать им стали.

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Гость

17:15:37 21-12-2023

А как будут считать для мужчин детей? Только от одного брака или от разных?

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Гость

17:45:49 21-12-2023

Гость (17:15:37 21-12-2023) А как будут считать для мужчин детей? Только от одного брак... Как и для женщин. Семь детей от семерых мужчин - все, многодетная Мать-героиня, на которую всем женщинам стоит равняться!

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Гость

19:07:26 21-12-2023

Гость (17:45:49 21-12-2023) Как и для женщин. Семь детей от семерых мужчин - все, многод... Рожала-то она. Согласитесь, процесс появления детей очень неравнозначный для женщин и мужчин. Другой вопрос, кто их растит потом. Вот за это должно быть поощрение.

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Гость

20:31:09 21-12-2023

Выгодное предложение: одна ночь - один год.

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Гость

19:01:18 21-12-2023

Гость (17:15:37 21-12-2023) А как будут считать для мужчин детей? Только от одного брак... А ещё, только тех, кого растит или всех им заделанных?

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только на словах красиво

18:11:49 21-12-2023

Почему-то не пишут, что в стаж многодетных женщин входят не все отпуска по уходу, что нужно минимум 15 лет стажа иметь и минимальный коэффициент баллов, иначе даже минималки не будет, несмотря на многодетность. А уж тем более досрочной пенсии.

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Гость

18:17:01 21-12-2023

Тожероссияне и цыгане до истечения призывников срока на пенсии будут.

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Гость

19:40:10 21-12-2023

Отменяйте дурацкие алименты, тогда мужчины начнут детей заделывать. В сегодняшних условиях не дождётесь.

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Гость

21:02:47 21-12-2023

...снижать возраст выхода на пенсию, предоставить при рождении 2 ребенка квартиру, 3-машину, 4-предоставить капитал для образования предыдущих, медстраховка, 5-поселить около кремля и освободить от работы пожизненно, разрешить здороваться с депутатами за руку...9

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Гость

21:13:53 21-12-2023

Что за бред?

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муравьи

21:59:01 21-12-2023

Нищие русские без детей выйдут на пенсию в 70 лет, обеспеченные материально с 3 детьми - в 57...

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Гость

09:28:02 22-12-2023

муравьи (21:59:01 21-12-2023) Нищие русские без детей выйдут на пенсию в 70 лет, обеспечен... До 70 еще дожить надо, в наших то условиях.

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