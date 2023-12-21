Отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию
Если инициативу одобрят, то мужчины смогут максимум на пять лет раньше выходить на пенсию
21 декабря 2023, 16:14, ИА Амител
Общественная палата РФ предложила несколько инициатив, направленных на мужчин, чтобы и они тоже были заинтересованы в повышении рождаемости, пишет "Парламентская газета".
В ОП отметили, что рождаемость в стране падает и рост продолжительности жизни остановился, так что к 2030 году Россия может недосчитаться 6 млн граждан. Поэтому необходим комплекс мер, которые будут поддерживать не только женщин, но и мужчин.
Например, предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.
"Многодетные мамы уже сейчас могут досрочно выходить на отдых. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсию назначают в 50 лет, четверых – в 56, троих – в 57 лет. На отцов аналогичные меры пока не распространяются", – отмечает издание.
Еще одна мера поддержки предлагает уравнять в правах матерей и отцов путем введения отцовского капитала. Выплата может составить 1 млн рублей, правда, получить эти деньги смогут только те, у кого минимум трое детей.
Также отцов троих и более детей до 16 лет предлагают освободить от призыва и мобилизации.
"Многодетные отцы и сейчас могут получить отсрочку от СВО – это следует из рекомендаций Минобороны. Но в законе такая норма не закреплена", – уточняет издание.
16:26:49 21-12-2023
В лихорадочном состоянии, какой только мякины не придумают.
16:36:07 21-12-2023
Перед выборами че только не наобещают
16:39:52 21-12-2023
Казырями разбрасываться начали!?))))))) Сначала прибавили возраст а потом торговать им стали.
17:15:37 21-12-2023
А как будут считать для мужчин детей? Только от одного брака или от разных?
17:45:49 21-12-2023
Гость (17:15:37 21-12-2023) А как будут считать для мужчин детей? Только от одного брак... Как и для женщин. Семь детей от семерых мужчин - все, многодетная Мать-героиня, на которую всем женщинам стоит равняться!
19:07:26 21-12-2023
Гость (17:45:49 21-12-2023) Как и для женщин. Семь детей от семерых мужчин - все, многод... Рожала-то она. Согласитесь, процесс появления детей очень неравнозначный для женщин и мужчин. Другой вопрос, кто их растит потом. Вот за это должно быть поощрение.
20:31:09 21-12-2023
Выгодное предложение: одна ночь - один год.
19:01:18 21-12-2023
Гость (17:15:37 21-12-2023) А как будут считать для мужчин детей? Только от одного брак... А ещё, только тех, кого растит или всех им заделанных?
18:11:49 21-12-2023
Почему-то не пишут, что в стаж многодетных женщин входят не все отпуска по уходу, что нужно минимум 15 лет стажа иметь и минимальный коэффициент баллов, иначе даже минималки не будет, несмотря на многодетность. А уж тем более досрочной пенсии.
18:17:01 21-12-2023
Тожероссияне и цыгане до истечения призывников срока на пенсии будут.
19:40:10 21-12-2023
Отменяйте дурацкие алименты, тогда мужчины начнут детей заделывать. В сегодняшних условиях не дождётесь.
21:02:47 21-12-2023
...снижать возраст выхода на пенсию, предоставить при рождении 2 ребенка квартиру, 3-машину, 4-предоставить капитал для образования предыдущих, медстраховка, 5-поселить около кремля и освободить от работы пожизненно, разрешить здороваться с депутатами за руку...9
21:13:53 21-12-2023
Что за бред?
21:59:01 21-12-2023
Нищие русские без детей выйдут на пенсию в 70 лет, обеспеченные материально с 3 детьми - в 57...
09:28:02 22-12-2023
муравьи (21:59:01 21-12-2023) Нищие русские без детей выйдут на пенсию в 70 лет, обеспечен... До 70 еще дожить надо, в наших то условиях.