Отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию

Если инициативу одобрят, то мужчины смогут максимум на пять лет раньше выходить на пенсию

21 декабря 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Общественная палата РФ предложила несколько инициатив, направленных на мужчин, чтобы и они тоже были заинтересованы в повышении рождаемости, пишет "Парламентская газета".

В ОП отметили, что рождаемость в стране падает и рост продолжительности жизни остановился, так что к 2030 году Россия может недосчитаться 6 млн граждан. Поэтому необходим комплекс мер, которые будут поддерживать не только женщин, но и мужчин.

Например, предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

"Многодетные мамы уже сейчас могут досрочно выходить на отдых. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсию назначают в 50 лет, четверых – в 56, троих – в 57 лет. На отцов аналогичные меры пока не распространяются", – отмечает издание.

Еще одна мера поддержки предлагает уравнять в правах матерей и отцов путем введения отцовского капитала. Выплата может составить 1 млн рублей, правда, получить эти деньги смогут только те, у кого минимум трое детей.

Также отцов троих и более детей до 16 лет предлагают освободить от призыва и мобилизации.