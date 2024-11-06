Отдохнуть красиво. Почему в Geometrika lounge hotel в Горном Алтае так хорошо зимой?
Отель расположен всего в 700 метров от горнолыжного курорта Манжерок
06 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K6KFx
Осень и зима – самое время, чтобы отдыхать. Тем более что в Горном Алтае есть крутой отель, где вы сможете расслабиться в стильной и комфортной обстановке в реликтовом хвойном лесу. Это место – всесезонный комплекс отдыха Geometrika lounge hotel, совсем рядом с курортом Манжерок.
Комплекс включает 15 оригинальных домов, выполненных в форме геометрических фигур: Sfera*, Kub*, Prisma*, Konus* и Georoom*.
Например, Kub House – это современный дуплекс в стиле хай-тек с двумя независимыми номерами. Панорамные окна, мангальная зона и терраса позволят по-настоящему прочувствовать природу Алтая, а уютный интерьер создаст атмосферу для полного расслабления.
Для гостей оборудованы частные гриль-зоны и общая lounge-зона с костровищем и террасой. На территории находится "Терраса lounge" – место, где можно насладиться паровыми коктейлями в расслабляющей атмосфере или взять их с собой. А в 2025 году здесь откроют спа-комплекс Gradus House.
В прокате спортивного снаряжения "Geoмир" есть велосипеды, сапборды и самокаты летом, а зимой – полный комплект горнолыжного снаряжения, включая аксессуары и защиту.
Отдых в Geometrika Lounge Hotel разнообразен в любое время года. Весной и летом летайте по чистому небу на парапланах, катайтесь с ветерком на квадроциклах или отправляйтесь в неспешные конные прогулки, а осенью – гуляйте и наслаждайтесь яркими красками природы.
Зимой вас ждет популярный горнолыжный курорт и потрясающие виды с высокоуровневых трасс и ресторанов. Здесь работает 50 км уникальных горнолыжных спусков с современным гондольным подъемником. Есть горнолыжная школа с инструкторами по катанию на лыжах и сноуборде.
Наслаждайтесь стильным отдыхом в гармонии с природой в Geometrika lounge hotel.
Адрес: Республика Алтай, с. Озерное, Приозерный проезд, 1Б (Манжерок)
Телефон: +7-913-212-9-888
Сайт: geohotel.ru
"ВКонтакте"* Geometrika lounge hotel ("Геометрика Лаунж Хотел"); Prisma ("Призма"); Konus ("Конус"); Sfera ("Сфера"); Kub ("Куб"); Gradus House ("Градус Хаус")
ИП Заблоцкая Лариса ЮрьевнаРеклама
12:23:04 06-11-2024
Отдыхать нужно на море.
14:28:12 06-11-2024
Иван (12:23:04 06-11-2024) Отдыхать нужно на море.... Рекламы Баунти насмотрелись? Каждый сам вибирает место отдыха. Глупо следовать навязаным со стороны мнением.
20:34:40 06-11-2024
Гость (14:28:12 06-11-2024) Рекламы Баунти насмотрелись? Каждый сам вибирает место отдых... Бухать в горном можно с размахом.
А отдыхать - море без обсуждения.
11:48:36 07-11-2024
Гость (14:28:12 06-11-2024) Рекламы Баунти насмотрелись? Каждый сам вибирает место отдых... Вот уж точно. Не всем на море нравится.
12:23:54 06-11-2024
Реклама... Ничего интересного там нет..
13:35:10 11-11-2024
Бдыщ... (12:23:54 06-11-2024) Реклама... Ничего интересного там нет.. ... Смотря какой интерес нужен. Все это и за городом можно устроить и Алтай с негуманным ценниками послать...
14:16:59 06-11-2024
За нехилые бабки можно и круче отдохнуть!
11:47:04 07-11-2024
Гость (14:16:59 06-11-2024) За нехилые бабки можно и круче отдохнуть!... За нехилые бабки можно и остров себе прикупить.
14:41:45 06-11-2024
В стеклянной спальне чушь пороть, забавно.
11:45:48 07-11-2024
Гость (14:41:45 06-11-2024) В стеклянной спальне чушь пороть, забавно.... Шторы уже давно придуманы. Можно воспользоваться, если что.
14:46:46 06-11-2024
в горном зимой? ну да можно новый год на природе встретить с шашлыками и елок будет кругом хоть завались
18:11:10 09-11-2024
Так за этой базой в 100м кладбище как то не очень.
18:41:35 09-11-2024
Озерное (18:11:10 09-11-2024) Так за этой базой в 100м кладбище как то не очень.... а на каком допустимом удалении оно должно быть для отдыха?
16:49:49 11-11-2024
Озерное (18:11:10 09-11-2024) Так за этой базой в 100м кладбище как то не очень.... тихие соседи