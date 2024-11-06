Отдохнуть красиво. Почему в Geometrika lounge hotel в Горном Алтае так хорошо зимой?

Отель расположен всего в 700 метров от горнолыжного курорта Манжерок

06 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K6KFx

Geometrika lounge hotel / Фото предоставлено компанией

Осень и зима – самое время, чтобы отдыхать. Тем более что в Горном Алтае есть крутой отель, где вы сможете расслабиться в стильной и комфортной обстановке в реликтовом хвойном лесу. Это место – всесезонный комплекс отдыха Geometrika lounge hotel, совсем рядом с курортом Манжерок.

Комплекс включает 15 оригинальных домов, выполненных в форме геометрических фигур: Sfera*, Kub*, Prisma*, Konus* и Georoom*.

Например, Kub House – это современный дуплекс в стиле хай-тек с двумя независимыми номерами. Панорамные окна, мангальная зона и терраса позволят по-настоящему прочувствовать природу Алтая, а уютный интерьер создаст атмосферу для полного расслабления.

Для гостей оборудованы частные гриль-зоны и общая lounge-зона с костровищем и террасой. На территории находится "Терраса lounge" – место, где можно насладиться паровыми коктейлями в расслабляющей атмосфере или взять их с собой. А в 2025 году здесь откроют спа-комплекс Gradus House.

В прокате спортивного снаряжения "Geoмир" есть велосипеды, сапборды и самокаты летом, а зимой – полный комплект горнолыжного снаряжения, включая аксессуары и защиту.

Отдых в Geometrika Lounge Hotel разнообразен в любое время года. Весной и летом летайте по чистому небу на парапланах, катайтесь с ветерком на квадроциклах или отправляйтесь в неспешные конные прогулки, а осенью – гуляйте и наслаждайтесь яркими красками природы.

Зимой вас ждет популярный горнолыжный курорт и потрясающие виды с высокоуровневых трасс и ресторанов. Здесь работает 50 км уникальных горнолыжных спусков с современным гондольным подъемником. Есть горнолыжная школа с инструкторами по катанию на лыжах и сноуборде.

Geometrika lounge hotel / Фото предоставлено компанией

Наслаждайтесь стильным отдыхом в гармонии с природой в Geometrika lounge hotel.

Адрес: Республика Алтай, с. Озерное, Приозерный проезд, 1Б (Манжерок)

Телефон: +7-913-212-9-888

Сайт: geohotel.ru

"ВКонтакте"* Geometrika lounge hotel ("Геометрика Лаунж Хотел"); Prisma ("Призма"); Konus ("Конус"); Sfera ("Сфера"); Kub​ ("Куб"); Gradus House ("Градус Хаус")

ИП Заблоцкая Лариса Юрьевна

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