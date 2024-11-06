НОВОСТИТуризм

Отдохнуть красиво. Почему в Geometrika lounge hotel в Горном Алтае так хорошо зимой?

Отель расположен всего в 700 метров от горнолыжного курорта Манжерок

06 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K6KFx

Geometrika lounge hotel / Фото предоставлено компанией
Geometrika lounge hotel / Фото предоставлено компанией

Осень и зима – самое время, чтобы отдыхать. Тем более что в Горном Алтае есть крутой отель, где вы сможете расслабиться в стильной и комфортной обстановке в реликтовом хвойном лесу. Это место – всесезонный комплекс отдыха Geometrika lounge hotel, совсем рядом с курортом Манжерок.

Комплекс включает 15 оригинальных домов, выполненных в форме геометрических фигур: Sfera*, Kub*, Prisma*, Konus* и Georoom*.

Например, Kub House – это современный дуплекс в стиле хай-тек с двумя независимыми номерами. Панорамные окна, мангальная зона и терраса позволят по-настоящему прочувствовать природу Алтая, а уютный интерьер создаст атмосферу для полного расслабления.

Для гостей оборудованы частные гриль-зоны и общая lounge-зона с костровищем и террасой. На территории находится "Терраса lounge" – место, где можно насладиться паровыми коктейлями в расслабляющей атмосфере или взять их с собой. А в 2025 году здесь откроют спа-комплекс Gradus House. 

В прокате спортивного снаряжения "Geoмир" есть велосипеды, сапборды и самокаты летом, а зимой – полный комплект горнолыжного снаряжения, включая аксессуары и защиту.

Отдых в Geometrika Lounge Hotel разнообразен в любое время года. Весной и летом летайте по чистому небу на парапланах, катайтесь с ветерком на квадроциклах или отправляйтесь в неспешные конные прогулки, а осенью – гуляйте и наслаждайтесь яркими красками природы.

Зимой вас ждет популярный горнолыжный курорт и потрясающие виды с высокоуровневых трасс и ресторанов. Здесь работает 50 км уникальных горнолыжных спусков с современным гондольным подъемником. Есть горнолыжная школа с инструкторами по катанию на лыжах и сноуборде.

Geometrika lounge hotel / Фото предоставлено компанией

Наслаждайтесь стильным отдыхом в гармонии с природой в Geometrika lounge hotel.

Адрес: Республика Алтай, с. Озерное, Приозерный проезд, 1Б (Манжерок)
Телефон: +7-913-212-9-888
Сайт: geohotel.ru
"ВКонтакте"* Geometrika lounge hotel ("Геометрика Лаунж Хотел"); Prisma ("Призма"); Konus ("Конус"); Sfera ("Сфера"); Kub​ ("Куб"); Gradus House ("Градус Хаус")

ИП Заблоцкая Лариса Юрьевна

Туризм

Комментарии 14

Avatar Picture
Иван

12:23:04 06-11-2024

Отдыхать нужно на море.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:12 06-11-2024

Иван (12:23:04 06-11-2024) Отдыхать нужно на море.... Рекламы Баунти насмотрелись? Каждый сам вибирает место отдыха. Глупо следовать навязаным со стороны мнением.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:34:40 06-11-2024

Гость (14:28:12 06-11-2024) Рекламы Баунти насмотрелись? Каждый сам вибирает место отдых... Бухать в горном можно с размахом.
А отдыхать - море без обсуждения.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:36 07-11-2024

Гость (14:28:12 06-11-2024) Рекламы Баунти насмотрелись? Каждый сам вибирает место отдых... Вот уж точно. Не всем на море нравится.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ...

12:23:54 06-11-2024

Реклама... Ничего интересного там нет..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:10 11-11-2024

Бдыщ... (12:23:54 06-11-2024) Реклама... Ничего интересного там нет.. ... Смотря какой интерес нужен. Все это и за городом можно устроить и Алтай с негуманным ценниками послать...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:59 06-11-2024

За нехилые бабки можно и круче отдохнуть!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:04 07-11-2024

Гость (14:16:59 06-11-2024) За нехилые бабки можно и круче отдохнуть!... За нехилые бабки можно и остров себе прикупить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:45 06-11-2024

В стеклянной спальне чушь пороть, забавно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:48 07-11-2024

Гость (14:41:45 06-11-2024) В стеклянной спальне чушь пороть, забавно.... Шторы уже давно придуманы. Можно воспользоваться, если что.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:46 06-11-2024

в горном зимой? ну да можно новый год на природе встретить с шашлыками и елок будет кругом хоть завались

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Озерное

18:11:10 09-11-2024

Так за этой базой в 100м кладбище как то не очень.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:35 09-11-2024

Озерное (18:11:10 09-11-2024) Так за этой базой в 100м кладбище как то не очень.... а на каком допустимом удалении оно должно быть для отдыха?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маша

16:49:49 11-11-2024

Озерное (18:11:10 09-11-2024) Так за этой базой в 100м кладбище как то не очень.... тихие соседи

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров