Отдых для всей семьи: в Барнаул приехал цирк-шапито с интересной программой на льду
Цирк "Гранд сафари" подготовил для зрителей незабываемое шоу, а также выгодную акцию
19 октября 2023, 13:30, ИА Амител erid: LjN8KKQi9
Если вы живете в Барнауле и хотите чем-то развлечь своих детей на каникулах, то приходите на представления от цирка шапито "Гранд сафари". Они будут проходить с 21 октября по 12 ноября 2023 на парковке ТРЦ Galaxy*. Шоу-программа на льду "Тюлени в городе" наверняка понравится детям, так как она наполнена музыкой, светом и искрами льда. Обилие световых эффектов и "обжигающих языков племени" сделают ее поистине незабываемой.
Что будет в программе?
Цирк шапито "Гранд Сафари" представляет эффектное шоу на льду "Тюлени в городе", на котором зрители увидят эксклюзивные экзотические костюмы, новейшие световые эффекты, лазерные установки и авторские номера профессиональных артистов в манеже и на коньках.
Все это создаст незабываемую атмосферу, которая понравится зрителям всех возрастов. Также на шоу можно увидеть экзотических животных и птиц, привезенных со всего мира. Если вы хотите получить яркие эмоции, то обязательно посетите это представление.
Для зрителей также выступят:
- очаровательная лама;
- пятнистый северный олень;
- большие попугаи ара;
- дикобраз;
- озорной обезьян Димон;
- веселые артистичные пудели;
- величественная рысь;
- красивый сервал;
- юный артист-леопард.
А особыми гостями представления будут звезды шоу "Серьезные тюлени".
Акция "Дети бесплатно"
Для барнаульцев цирк приготовил акцию – "Дети бесплатно". Это значит, что один взрослый может провести с собой ребенка с 4 до 14 лет (детям, которым исполнилось 4 года, но не исполнилось 14, цирк предоставит место рядом бесплатно). Дети до четырех лет проходят без предоставления места.
Условия и сроки действия акции смотрите на сайте цирка.
Цирк шапито на льду "Гранд сафари"
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*Galaxy ("Гэлакси").
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