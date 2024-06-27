Отдых по-алтайски. На что обратить внимание при выборе курорта и отеля в Белокурихе?

Чтобы отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и насладиться безупречным сервисом и уютом

27 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KQFzN

"Спа-курорт "Кедровый" / Фото предоставлено компанией

Белокуриха – целебный курорт, раскинувшийся среди гор и густых алтайских лесов. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть, восстановить силы и зарядиться энергией. Однако чтобы получить от него максимальную пользу, важно найти подходящий отель. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе курорта в этом удивительном уголке Сибири.

Локация

Важно, чтобы место размещения отеля находилось в живописном районе, но при этом недалеко от городской инфраструктуры. Один из удачных вариантов – "Спа-курорт "Кедровый", который разместился на берегу реки Белокурихи. И при этом отсюда можно легко добраться до магазинов, остановок, кафе и до разных достопримечательностей. Кстати, у "Кедрового" закрытая территория, которая обеспечивает дополнительное уединение и слияние с природой.

Номера, интерьер и сервис

Номерной фонд и интерьер играют не менее важную роль при выборе курорта. Отдых в хорошем номере – залог спокойствия гостя и возможность забыть о наскучившем быте и повседневных хлопотах. Размещение должно быть и красивым. Поскольку гости хотят привозить из отпуска красочные, яркие и необычные фото.

Например, "Спа-курорт "Кедровый" отличается необычным и интересным дизайном, благодаря использованию кедрового бруса из прителецкой тайги и природных материалов. Здание отеля стильно выглядит снаружи и внутри и очень приятно пахнет.

"У нас эксклюзивные номера, каждый из них неповторим. Весь интерьер ручной работы с использованием дерева, камня, кожи и т.д. У каждого номера есть свое название. У гостей уже есть свои любимчики", – говорят в "Спа-курорте "Кедровый".И действительно, на популярных сервисах отзывов ("Яндекс", "2ГИС") мы нашли реальные отзывы постояльцев. Вот для примера: "Атмосферное место – охотничий домик внутри Алтая. Очень привлекательный интерьер. Отдельное спасибо персоналу: приветливые, внимательные и деликатные. Регулярно убирают номер и меняют белье".

Или: "Шикарный экоотель. Идеально все: месторасположение, сервис (что для меня очень важно), чистота, ухоженная территория, сауна с купелью, очень необычный интерьер. У меня +100500 фотографий на телефоне, потому что на каждом шагу красота".

"Спа-курорт "Кедровый" / Фото предоставлены компанией

Питание

Согласитесь, немаловажно на отдыхе вкусно и сытно кушать. Хорошо, если питание предлагают прямо в отеле, чтобы не бегать по городу в поисках подходящего заведения. А еще лучше – если еду могут доставить в номер или беседку.

Отель "Кедровый" радует гостей не только уютными номерами, но и изысканным кулинарным опытом. Утром посетители могут насладиться вкусным завтраком по системе шведский стол, включенным в стоимость проживания. А вечером – отправиться на ужин в ресторан "Таежный", где подают блюда региональной кухни в стиле a la carte ("А ля карт"). Блюда готовят из свежих продуктов из собственного фермерского хозяйства. Приятное дополнение – возможность заказать обслуживание в номер, сауну, на террасу или в барбекю-беседку.

"В который раз отлично отдохнули. Чисто. Уютно. Завтраки разнообразные, можно найти блюда на любой вкус. Обязательно приедем еще, так как цена соответствует качеству услуг", – отзываются гости "Кедрового".

Кстати, завтраки в "Кедровом" доступны не только для гостей отеля, но и для всех отдыхающих. С 08:30 до 11:00 в ресторане "Таежный" любой сможет сытно и вкусно начать свой день.

Ресторан "Таежный" / Фото: "Спа-курорт "Кедровый"

Досуг и развлечения

Разумеется, на отдыхе должно быть интересно всем. Хороший курорт, как правило, всегда может предложить гостям разнообразный досуг.

Например, в "Кедровом" взрослые могут насладиться приятными и расслабляющими спа-процедурами и погреться в сауне, а дети будут в восторге от бассейна и игровой комнаты. Также у отеля есть свои зоны отдыха у реки.

"Семьи с детьми – основные наши гости. Каждому есть чем заняться. Мамы и папы идут на процедуры, а дети – в игровую. Потом все вместе гулять. Приезжают и компании девушек устраивать девичники и побывать в спа", – добавляют в "Кедровом".

Акции и спецпредложения

Ну куда уж без приятных "плюшек". Сколько бы гости ни были готовы заплатить за качественный отдых, а воспользоваться спецпредложением и получить комплимент в виде скидки всегда приятно.

"У нас регулярно действуют интересные предложения. Например, мы дарили профессиональную фотосессию для всей семьи в апреле. Также есть программа, когда спа-услуги уже включены в проживание, причем стоимость номера не повышается", – подытоживают в "Кедровом".Спецпредложения действуют, как правило, осенью и весной. Узнать о них можно во "ВКонтакте", телеграм-канале и на сайте отеля.

Уже сейчас можно купить проживание по акции "Раннее бронирование" со скидкой 10%. А для пенсионеров с 1 сентября будут действовать особые условия – скидка 15%.

СПА-курорт "Кедровый"

659900, Алтайский край, город-курорт Белокуриха, ул. Славского, д. 3

Тел.: +7-800-700-85-02; +7-905-925-72-27

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*Акция "Раннее бронирование" действует с 1 сентября по 27 декабря 2024 года при бронировании проживания за 60 дней до заезда и оплате 100%. Для пенсионеров – с 1 сентября по 27 декабря 2024 года (при минимальном проживании двое суток, кроме праздничных дней).

ООО "Спа-Курорт Кедровый", ИНН 2203002310

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