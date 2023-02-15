Отдых с пользой. Санаторий "Обь" дарит скидку на лечебные путёвки

Здесь можно не только лечиться, но и весело проводить выходные

15 февраля 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: санаторий "Обь"

После долгой сибирской зимы организм нуждается в восстановлении. Отдых, прогулки на свежем воздухе и оздоровительные процедуры, подобранные именно для вас, – всё это можно найти в санатории "Обь". Тем более что сейчас здесь предлагают выгодные цены на курс лечения. С 1 февраля по 31 марта 2023 года на лечебные путёвки от 10 дней действует скидка 15%, а для пенсионеров – 20%.

Лечение

Санаторий расположен в сосновом бору, вдали от городского шума и суеты. Здравница предлагает широкую лечебную базу и оздоровительный комплекс. Пройти курсовое лечение здесь могут как взрослые, так и дети от четырёх лет. Доступен следующий спектр санаторно-курортных услуг:

лечение сердечно-сосудистых заболеваний;

лечение нервной системы;

лечение опорно-двигательного аппарата;

лечение заболеваний органов пищеварения;

лечение заболеваний органов дыхания;

восстановление обмена веществ и эндокринной системы;

а также реабилитация после COVID-19, операций на позвоночнике и перенесённого инсульта.

"Мы находимся в постоянном развитии и совершенствуемся, для того чтобы качественно удовлетворять потребности своих гостей. Мы нацелены на то, чтобы при любой продолжительности пребывания вы смогли извлечь максимальную пользу для своего здоровья и уехали от нас с желанием вернуться", – отмечает исполняющий обязанности заместителя директора по маркетингу Анастасия Батаева.

Отдых

В санатории можно также оформить путёвку выходного дня. Она включает в себя проживание, четырёхразовое питание и различные досуговые мероприятия. Здесь организуют походы в театры и музеи, проводят экскурсии, дискотеки, вечера отдыха. На территории есть современный тёплый бассейн, где проходят занятия по аквафитнесу, а для любителей тихого отдыха – библиотека.

Продолжительность такой путёвки – от одного дня. Её удобно оформлять на выходные. Кстати, на приближающиеся февральские праздники санаторий "Обь" подготовил специальную праздничную программу. С 23 по 25 февраля гости успеют отметить и Масленицу, и День защитника Отечества.

На каждый день запланированы культурные мероприятия:

23.02 – праздничный вечер с большой танцевально-развлекательной программой;

24.02 – масленичный разгуляй в парковой зоне с блинами и травяным чаем;

25.02 – "Праздник подарков".

Узнать подробности и забронировать номер можно по телефонам: 8(3852) 268-168, 8(3852) 684-578, 8-800-250-45-90.

КГБУ "Санаторий "Обь"

Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 77

Тел.: 8(3852) 268-168, 8(3852) 684-578, 8-800-250-45-90

Сайт

На правах рекламы

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста