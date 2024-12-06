Отдых, творчество и спорт. В лагере "Орленок" пройдет зимняя смена для детей

В программе – катание на коньках и лыжах, песни, танцы, мастер-классы и новогодний карнавал

06 декабря 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8KBMZV

Мальчик лепит снежки / Фото: freepik.com

Еще немного и школьники Алтайского края закончат полугодие и отправятся на долгожданные зимние каникулы. Чем заняться? Дайте своему ребенку возможность провести это время весело, круто и с пользой. "Орден Авроры" приглашает юных искателей приключений в круглогодичный лагерь "Орленок", где с 3 по 10 января 2025 года пройдет зимняя смена, полная игр, мастер-классов и зимних развлечений.

Что ждет детей в "Орленке"?

Программа разработана с учетом интересов детей разного возраста и направлена на развитие их творческих способностей, коммуникативных навыков и физической активности.

Творческие мастерские:

"превращение" бумаги в живых существ;

"приготовление" волшебного зелья, которое поможет преодолеть любые трудности;

борьба с "темными" силами вместе с дружной командой;

знакомство со звездным небом и открытие тайн Вселенной.

Фантастические игры:

разгадка тайн волшебного мира с вручением ценных наград;

оживление любимых историй и их героев из мира книг и кино;

яркие выступления на сцене и танцполе.

Зимние забавы:

катание на лыжах и коньках;

снежные бои с друзьями;

уютные зимние вечера с настольными играми и общением с новыми приятелями в окружении свечей.

В общем, Новый год в "Орленке" – это настоящий праздник волшебства. Детей ждут вкусные угощения, зажигательные танцы, песни и, конечно же, подарки от Деда Мороза.

Опытные и доброжелательные вожатые, настоящие маги и чародеи, создадут для детей атмосферу праздника, сделают отдых в лагере комфортным и интересным.

Что входит в стоимость путевки?

В цену путевки включено:

проживание в комфортабельных 3-4-местных номерах;

пятиразовое питание;

развлекательно-досуговая программа, включающая все описанные выше мероприятия;

медицинская детская оздоровительная программа "Мой иммунитет", направленная на улучшение общего состояния здоровья;

пользование зимними площадками – лыжная трасса, снежная горка, каток.

Медицинская программа "Мой иммунитет" включает прием врача-педиатра, три сеанса в соляной пещере, две процедуры ароматерапии, ежедневный прием фиточая и кислородного коктейля, а также ежедневные оздоровительные прогулки по территории санатория.

Сколько стоит путевка и как ее купить?

Цена путевки с 3 по 10 января 2025 года – 20 000 рублей.

Забронировать место на смену можно по ссылке . Дополнительную информацию можно узнать в отделе продаж по телефону +7(3852) 22-38-48.

Станьте членом "Ордена Авроры" – приезжайте в лагерь и посетите все три серии трилогии. Тогда летом вас ждет награда – настоящий орден Авроровского фан-клуба.

Фото предоставлено санаторием "Сосновый бор"

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +7-964-086-1920

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