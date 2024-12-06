Отдых, творчество и спорт. В лагере "Орленок" пройдет зимняя смена для детей
В программе – катание на коньках и лыжах, песни, танцы, мастер-классы и новогодний карнавал
06 декабря 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8KBMZV
Еще немного и школьники Алтайского края закончат полугодие и отправятся на долгожданные зимние каникулы. Чем заняться? Дайте своему ребенку возможность провести это время весело, круто и с пользой. "Орден Авроры" приглашает юных искателей приключений в круглогодичный лагерь "Орленок", где с 3 по 10 января 2025 года пройдет зимняя смена, полная игр, мастер-классов и зимних развлечений.
Что ждет детей в "Орленке"?
Программа разработана с учетом интересов детей разного возраста и направлена на развитие их творческих способностей, коммуникативных навыков и физической активности.
Творческие мастерские:
- "превращение" бумаги в живых существ;
- "приготовление" волшебного зелья, которое поможет преодолеть любые трудности;
- борьба с "темными" силами вместе с дружной командой;
- знакомство со звездным небом и открытие тайн Вселенной.
Фантастические игры:
- разгадка тайн волшебного мира с вручением ценных наград;
- оживление любимых историй и их героев из мира книг и кино;
- яркие выступления на сцене и танцполе.
Зимние забавы:
- катание на лыжах и коньках;
- снежные бои с друзьями;
- уютные зимние вечера с настольными играми и общением с новыми приятелями в окружении свечей.
В общем, Новый год в "Орленке" – это настоящий праздник волшебства. Детей ждут вкусные угощения, зажигательные танцы, песни и, конечно же, подарки от Деда Мороза.
Опытные и доброжелательные вожатые, настоящие маги и чародеи, создадут для детей атмосферу праздника, сделают отдых в лагере комфортным и интересным.
Что входит в стоимость путевки?
В цену путевки включено:
- проживание в комфортабельных 3-4-местных номерах;
- пятиразовое питание;
- развлекательно-досуговая программа, включающая все описанные выше мероприятия;
- медицинская детская оздоровительная программа "Мой иммунитет", направленная на улучшение общего состояния здоровья;
- пользование зимними площадками – лыжная трасса, снежная горка, каток.
Медицинская программа "Мой иммунитет" включает прием врача-педиатра, три сеанса в соляной пещере, две процедуры ароматерапии, ежедневный прием фиточая и кислородного коктейля, а также ежедневные оздоровительные прогулки по территории санатория.
Сколько стоит путевка и как ее купить?
Цена путевки с 3 по 10 января 2025 года – 20 000 рублей.
Забронировать место на смену можно по ссылке. Дополнительную информацию можно узнать в отделе продаж по телефону +7(3852) 22-38-48.
Станьте членом "Ордена Авроры" – приезжайте в лагерь и посетите все три серии трилогии. Тогда летом вас ждет награда – настоящий орден Авроровского фан-клуба.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
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