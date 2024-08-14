Отдыхать и щелкать. "Зум Зум" приглашает барнаульцев на фестиваль алтайских продуктов

Там бренд организует расслаблено-щелкающую площадку и интересную программу

14 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KcfHj

Семечки "Зум Зум" / Фото: компания "ВелКен"

Замечали, как стремительно пролетает время, когда вы щелкаете семечки? В этом процессе важную роль играет ритмичное отделение зерен от скорлупы. Тренировка мелкой моторики стимулирует зоны мозга, которые отвечают за концентрацию внимания и мышление. В итоге человек отстраняется от внешнего мира и расслабляется. О чем это мы?

24 августа 2024 года жители Барнаула и гости города смогут насладиться этим процессом в парке "Изумрудный". Там пройдет яркий фестиваль "Алтайские бренды", где полюбившийся многим бренд семечек "Зум Зум" представит интересную зону отдыха и расслабления.

Семечки "Зум Зум" / Фото: компания "ВелКен"

Найти умиротворение. Сосредоточиться. Восстановить силы. Вот три ключевые цели, которые "Зум Зум" стремится реализовать на фестивале.

В течение дня посетители бренда смогут:

насладиться звуками поющих чаш;

поучаствовать в мастер-классе по нейрографике;

поиграть на глюкофоне;

отдохнуть на мягких гамаках, пуфах и лежаках.

А главное – насладиться атмосферой спокойствия, пощелкивая вкусные семечки.

Семечки "Зум Зум" действуют как медитация. Проверьте это вместе с брендом "Зум Зум" 24 августа с 10 до 20 в парке "Изумрудный".

ООО "ВелКен"

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