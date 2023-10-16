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Отец Агутина прокомментировал слухи о его разводе с Анжеликой Варум

По словам мужчины, в семье его сына царит идиллия

16 октября 2023, 13:34, ИА Амител

Кадр из видео / Леонид Агутин
Кадр из видео / Леонид Агутин

Отец Леонида Агутина, Николай, прокомментировал слухи о разводе сына с Анжеликой Варум. Говорить об этом стали из-за того, что пара давно не появлялась вместе на публике. 

По словам Николая Агутина, в семье у сына царит идиллия, и переживать за брак музыкантов не стоит.

"Им многие завидуют. Я это знаю! Они любят друг друга", – цитирует Николая Агутина "КП".

Он также рассказал, что у семьи есть дом в Майами, а недавно они купили жилье дочери Лизе. 

музыка Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

13:39:05 16-10-2023

.......у семьи есть дом в Майами...................а чё не в Биробиджане или в Чите? Не патриотично как-то.

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Гость

14:45:32 16-10-2023

Гость (13:39:05 16-10-2023) .......у семьи есть дом в Майами...................а чё не в... Вас зависть гложет, что вы дальше алалайки выехать не можете, патриот? Или вы имеете недвижимость в Биробиджане и никак избавиться от неё не получается?

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Гость

15:05:17 16-10-2023

Гость (13:39:05 16-10-2023) .......у семьи есть дом в Майами...................а чё не в... Может потому, что они релоканты?

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Гость

13:58:31 16-10-2023

как же пофиг.. даже пришлось зайти и написать)

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Мимопроходящий

14:28:21 16-10-2023

Я им тоже завидую, красивая пара.

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Гость

15:05:53 16-10-2023

Мимопроходящий (14:28:21 16-10-2023) Я им тоже завидую, красивая пара. ... Особенно если учесть, что Агутин поет за Варум.

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Гость

16:06:46 16-10-2023

Зато папашка еще тот Донжуан.

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