Отец Агутина прокомментировал слухи о его разводе с Анжеликой Варум

По словам мужчины, в семье его сына царит идиллия

16 октября 2023, 13:34, ИА Амител

Кадр из видео / Леонид Агутин

Отец Леонида Агутина, Николай, прокомментировал слухи о разводе сына с Анжеликой Варум. Говорить об этом стали из-за того, что пара давно не появлялась вместе на публике.

По словам Николая Агутина, в семье у сына царит идиллия, и переживать за брак музыкантов не стоит.

"Им многие завидуют. Я это знаю! Они любят друг друга", – цитирует Николая Агутина "КП".

Он также рассказал, что у семьи есть дом в Майами, а недавно они купили жилье дочери Лизе.