Отец отхлестал мальчика ремнем на детской площадке в Новосибирске

Мужчина кричал, что сдаст ребенка в детский дом

22 августа 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru, скриншот из видео "На ОбьГэсе"

В Новосибирске следователи изучают видеозапись, на которой мужчина бьет ремнем семилетнего сына на детской площадке, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел вечером 20 августа. Родители сказали сыну, чтобы он не выходил из дома, а он сел на велосипед и уехал. Отец его долго искал, а когда нашел - выместил злость.

Как сообщили очевидцы, мужчина кричал, что сдаст ребенка в детский дом. При этом ранее ребенка уже отдавали в приют, но после забрали.

"Отец мальчика, когда не пьет, ходит с ним на рыбалку, водит его на прогулку. Но может и обматерить. А вот маме мальчика часто достается: они как выпьют, поругаются, он ее бьет", - рассказала знакомая семьи.

На комиссии перед первым классом обнаружили, что мальчик отстает в развитии, и отправили его в коррекционную школу.

Примечательно, что когда мальчика в первый раз забрали в реабилитационный центр, то в органах опеки заявили, что не вернут родителям сына, пока они не перестанут пить и не найдут работу. После этого отец и мать нашли работу.