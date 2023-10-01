Отец певицы Наталии Власовой отказался от нее в эфире федерального ТВ

Мать артистки также не поддержала ее и заявила, что женщина могла пойти навстречу отцу

01 октября 2023, 17:48, ИА Амител

Кадр из видео

Певица Наталия Власова стала очередным героем шоу "Секрет на миллион". Во время выпуска в студии развернулась настоящая семейная драма.

Артистка рассказала о том, что у нее очень плохие отношения с отцом. По словам Власовой, до подросткового возраста они ладили, но после начались серьезные разногласия. Наталия рассказала, что отец ограничивал ее свободу, запрещал общаться с некоторыми людьми и в целом навешивал много запретов.

После ее рассказов в студии появился и сам мужчина, который публично отказался от дочери. Мать певицы поддержала отца и заявила, что Наталия могла бы пойти ему навстречу.