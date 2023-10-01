Отец певицы Наталии Власовой отказался от нее в эфире федерального ТВ
Мать артистки также не поддержала ее и заявила, что женщина могла пойти навстречу отцу
01 октября 2023, 17:48, ИА Амител
Певица Наталия Власова стала очередным героем шоу "Секрет на миллион". Во время выпуска в студии развернулась настоящая семейная драма.
Артистка рассказала о том, что у нее очень плохие отношения с отцом. По словам Власовой, до подросткового возраста они ладили, но после начались серьезные разногласия. Наталия рассказала, что отец ограничивал ее свободу, запрещал общаться с некоторыми людьми и в целом навешивал много запретов.
После ее рассказов в студии появился и сам мужчина, который публично отказался от дочери. Мать певицы поддержала отца и заявила, что Наталия могла бы пойти ему навстречу.
18:19:28 01-10-2023
Дурдом на выезде...
18:20:55 01-10-2023
оспади, чего только не сделают, ради того, чтобы про них говорили. мерзость.
22:34:56 01-10-2023
Кто эти люди?
22:44:42 01-10-2023
Вообще кто это вообще писал? Какая мама это вторая жена ее отца, такая же как и он.
01:41:00 02-10-2023
Вы что пишете?? Какая мать против певицы? Вы что употребляете?? Мать во всем поддерживает певицу и проживает вместе с ней! А та макитра что заявила в эфире про то, что певица могла пойти навстречу отцу, совершенно чужая тётка с которой живёт отец Натальи Власовой! Вы откровенные фейки печатаете!
08:15:56 02-10-2023
Кто это и зачем нам это знать?
16:42:19 02-10-2023
Не послушание и не уважение родителей один из самых страшных грехов. Так что гореть ей а аду.