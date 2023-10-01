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Отец певицы Наталии Власовой отказался от нее в эфире федерального ТВ

Мать артистки также не поддержала ее и заявила, что женщина могла пойти навстречу отцу

01 октября 2023, 17:48, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Певица Наталия Власова стала очередным героем шоу "Секрет на миллион". Во время выпуска в студии развернулась настоящая семейная драма.

Артистка рассказала о том, что у нее очень плохие отношения с отцом. По словам Власовой, до подросткового возраста они ладили, но после начались серьезные разногласия. Наталия рассказала, что отец ограничивал ее свободу, запрещал общаться с некоторыми людьми и в целом навешивал много запретов.

После ее рассказов в студии появился и сам мужчина, который публично отказался от дочери. Мать певицы поддержала отца и заявила, что Наталия могла бы пойти ему навстречу.

музыка

Комментарии 7

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Гость

18:19:28 01-10-2023

Дурдом на выезде...

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Элен без ребят

18:20:55 01-10-2023

оспади, чего только не сделают, ради того, чтобы про них говорили. мерзость.

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Светлана

22:34:56 01-10-2023

Кто эти люди?

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Гость

22:44:42 01-10-2023

Вообще кто это вообще писал? Какая мама это вторая жена ее отца, такая же как и он.

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Роза

01:41:00 02-10-2023

Вы что пишете?? Какая мать против певицы? Вы что употребляете?? Мать во всем поддерживает певицу и проживает вместе с ней! А та макитра что заявила в эфире про то, что певица могла пойти навстречу отцу, совершенно чужая тётка с которой живёт отец Натальи Власовой! Вы откровенные фейки печатаете!

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Гость

08:15:56 02-10-2023

Кто это и зачем нам это знать?

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Гость

16:42:19 02-10-2023

Не послушание и не уважение родителей один из самых страшных грехов. Так что гореть ей а аду.

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