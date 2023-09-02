Отец покончивших с собой близняшек из Омска назвал вероятную причину случившегося

Сибиряк рассказал, что дело может быть в мужьях его дочерей

02 сентября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

31-летние сестры-близняшки из Омска Нелли и Лилия совершили суицид. Отец девушек Вячеслав в беседе с Regnum назвал возможную причину их добровольного ухода из жизни.

Сибиряк рассказал, что у сестер с детства была сильная эмоциональная связь, и они переживали друг за друга, если кому-то из них было физически или морально плохо.

По предварительным данным, обе сестры имели психиатрические диагнозы. Одна страдала биполярным расстройством, а у другой диагностировали депрессивный эпизод средней степени. В последнее время у одной из девушек были сильные приступы тревоги и она почти не выходила из дома. Однако отец считает, что причина смерти его дочерей может быть в их мужьях.

"Мне кажется, что дело может быть в их мужьях. Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них", – предположил сибиряк.

Напомним, перед самоубийством девушки отправили супругам прощальные сообщения. Их тела нашли в шкафах в разных комнатах.