Отец выбросил годовалую девочку из окна в Казани
Он спасал ребенка от несуществующего пожара
08 февраля 2024, 08:40, ИА Амител
Разбитое окно / Фото: pxhre.com
Мужчина выбросил годовалую дочь из окна в Казани. Об этом рассказали в МВД.
По словам очевидца, он услышал крики и детский плач, а затем увидел, как мужчина держит двух детей и грозится выкинуть.
Он вышел из машины, взобрался на козырёк, и в этот момент отец бросил девочку из окна. Водитель поймал ее на лету и передал подоспевшим прохожим. После этого он поднялся через комнату соседки в подъезд и забрал второго ребенка.
Отца детей задержали. Он вел себя неадекватно. Как пишут некоторые источники, мужчина спасал детей от несуществующего пожара.
Полиция разбирается в деле.
09:29:44 08-02-2024
Что там за мать?! Ее под суд в первую очередь, за то, что оставила детей на этого неадеквата. Я б собаку свою с таким не оставила.
11:32:50 08-02-2024
Гость (09:29:44 08-02-2024) Что там за мать?! Ее под суд в первую очередь, за то, что ос... конечно, чтоб не случилось - виновата мать. А с отца какой спрос - мужчины в нашей стране недееспособными считаются.
11:45:03 08-02-2024
Против отца-наркомана, выбросившего ребенка с пятого этажа, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство — Следком РФ Управление СК России по Республике Татарстан сообщает, что 35-летний мужчина выкинул из окна дочь 2022 года рождения — ребенок упал в сугроб, получив перелом руки и ушиб головного мозга. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Пресс-служба СК РФ подтверждает, что отец, предварительно, находился в состоянии опьянения. В настоящее время мужчина задержан, а следователи продолжают осмотр места происшествия.
13:03:31 08-02-2024
Почему такое мягкое отношение к наркоманам? Они же реальная угроза обществу! а им 5т.р. штрафа или 15 суток ареста. Наверно депутаты для себя такую лафу устроили.
14:25:27 08-02-2024
конечно, чтоб не случилось - виновата мать. ---- именно так и никак иначе. Именно женщина выбирает, от кого ей рожать, а от кого нет. Нарожала от урода - ответственность несешь ты и только ты, будь добра, следи за детьми за двоих.
19:51:58 08-02-2024
Гость (14:25:27 08-02-2024) конечно, чтоб не случилось - виновата мать. ---- именно так ... вот и подтверждение моих слов - мужчина не несет никакой отвественности, так как недееспособен почему-то в глазах общества. Какой с него спрос? Он имеет право быть наркоманом, тунеядцем, просто безответственным отцом. И в этом всем виновата женщина