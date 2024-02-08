Отец выбросил годовалую девочку из окна в Казани

Он спасал ребенка от несуществующего пожара

08 февраля 2024, 08:40, ИА Амител

Разбитое окно / Фото: pxhre.com

Мужчина выбросил годовалую дочь из окна в Казани. Об этом рассказали в МВД.

По словам очевидца, он услышал крики и детский плач, а затем увидел, как мужчина держит двух детей и грозится выкинуть.

Он вышел из машины, взобрался на козырёк, и в этот момент отец бросил девочку из окна. Водитель поймал ее на лету и передал подоспевшим прохожим. После этого он поднялся через комнату соседки в подъезд и забрал второго ребенка.

Отца детей задержали. Он вел себя неадекватно. Как пишут некоторые источники, мужчина спасал детей от несуществующего пожара.

Полиция разбирается в деле.