Санаторий "БелокурЪ" предлагает программу похудения "Легкая стройность" со скидкой 15%

16 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KEP6m

Гости здравницы / Фото: санаторий "БелокурЪ"

Началась вторая рабочая неделя года. Все мы, казалось бы, хорошо отдохнули и с новыми силами готовы покорять профессиональные вершины. Однако многие вместо ожидаемой бодрости и вдохновения чувствуют усталость из-за лишнего веса, отеков и прочих негативных последствий праздников. Взбодриться, преобразиться, привести себя в форму можно в санатории "БелокурЪ" по программе "Легкая стройность". В самом сердце Алтая, посреди живописной природы Белокурихи вы зарядитесь энергией и получите возможность привести тело в форму без голодовок и изнуряющих тренировок, да еще и со скидкой 15%, которая действует до 23 мая 2024 года.

Как работает программа?

Все довольно просто, никаких секретов и волшебных таблеток нет. Многолетние наработки санаторно-курортной медицины и уникальная природа города-курорта помогают участникам "Легкой стройности" терять вес и объемы, а также менять образ жизни и отношение к проблеме лишнего веса.

"Цель программы – убедить на практике, что снижение веса может быть легким и эффективным. Достаточно соблюдать доступные всем правила", – говорят в санатории "БелокурЪ".Пациенты могут добиться заметных результатов благодаря:

мягкому очищению организма – процедура "кишечный лаваж" призвана убрать лишнюю подкожную жидкость, вывести шлаки и уменьшить объемы;

процедура "кишечный лаваж" призвана убрать лишнюю подкожную жидкость, вывести шлаки и уменьшить объемы; дробному и сбалансированному питанию – гости питаются по специальному меню, составленному специалистом, оно обеспечивает организм всем необходимым без превышения положенного для похудения калоража;

гости питаются по специальному меню, составленному специалистом, оно обеспечивает организм всем необходимым без превышения положенного для похудения калоража; умеренным физическим нагрузкам (дозированная ходьба, занятия на беговой дорожке);

(дозированная ходьба, занятия на беговой дорожке); климатотерапии – воздушные и солнечные ванны, прогулки на свежем воздухе стимулируют обмен веществ и ускоряют потерю лишних килограммов.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлены компанией

Что именно входит в стоимость путевки?

Проживание в номере выбранной категории, комплекс лечебных процедур, которые врач подбирает индивидуально для каждого гостя (антицеллюлитный и гидромассаж, аромасауна "Кедровая бочка", аквааэробика и другие), а также сбалансированное пятиразовое дробное питание.

"В рацион входят нут, салаты и горячие блюда из овощей (морковь, лук, свекла, стручковая фасоль и т.д.), гречневые котлеты, детокс напитки и фиточаи, а на десерт ореховая смесь с финиками", – уточняют в санатории.Все это может помочь не только похудеть, но и нормализовать артериальное давление, снизить уровень холестерина и сахара в крови, улучшить качество кожи и почувствовать себя бодрее и энергичнее.

Пейзаж около санатория "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

Программа "Легкая стройность" действует при бронировании от семи дней. Гостям необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам 8-800-700-99-65 и 8 (3857) 734-404 (звонок по РФ бесплатный), а также по электронной почте info@belokur.ru.

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

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