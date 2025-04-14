Отелей не хватает. Стоимость отдыха на майские праздники на Алтае растет

Сейчас в регионе наблюдается дефицит мест размещения уровня 4–5 звезд

14 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

На майские праздники туристы забронировали в России почти в 1,5 раза больше отелей, чем год назад. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали в Российском союзе туриндустрии. Топ-3 востребованных направлений – Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

Сейчас россияне планируют поездки на две недели раньше, чем прошлой весной, при том, что цены выросли как на отели, так и на перевозки. Так во сколько обойдется отпуск на майские?

Главной причиной активности туристов отельеры считают длинные выходные в мае. Оба раза предстоит отдыхать по четыре дня. В итоге часть россиян организовывают себе отпуск с 1 по 11 мая, в их числе и жители Алтая. Мини-отпуску способствуют прямые вылеты из Барнаула. Самые популярные направления и средний ценник на них назвала директор офиса продаж "Пегас Туристик" Ольга Ришко.

"В Санкт-Петербург можно улететь на пять дней за 38 тысяч рублей на человека, в Сочи на неделю – за 47 тысяч рублей, в Москву экскурсионный тур – 57 тысяч рублей и Казань на семь дней – 55 тысяч рублей. Очень интересный маршрут есть Барнаул – Казань – Калининград – 85 тысяч рублей", – заявила она.

Жители же центральной части страны бронируют места на юге – они выбирают Сочи, Геленджик. Также есть спрос на Москву, Петербург и Казань. По межрегиональным поездкам популярны Нижний Новгород, Байкал и Алтай. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети "Альянс Отели" Вадим Прасов отмечает, что отдых на Алтае подорожает.

"Поскольку у нас традиционно не хватает отелей уровня 4–5 звезд, в этом сегменте цены повышаются чуть сильнее, чем в других сегментах, просто за счет спроса. "Четверка" приличная будет стоить до 16–17 тысяч. Краснодарский край располагает, например, гораздо большим объемом предложений, чем Алтай, Байкал. Из трех названных направлений самым дорогостоящим будет Алтай", – сказал Прасов.

Средняя стоимость номеров в четырех- и пятизвездочных отелях по стране в этом году составляет 14 тысяч рублей в сутки. Как отметили в Российском союзе туриндустрии – на 14% больше, чем в прошлом году.