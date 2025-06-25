Пострадали семь человек, в том числе 16-летний подросток

25 июня 2025, 20:10, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "ЧП Инцидент Кузбасс"

Авария с участием 26 легковых автомобилей и грузовика произошла в Кемерове. Семь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП случилось около 17:30 по местному времени на Логовом шоссе. Предварительно, у грузового автомобиля "ФАВ" отказала тормозная система. В результате он столкнулся с 26 легковушками.

Семь человек получили травмы. По данным региональной прокуратуры, в их числе есть 16-летний подросток. Пятерым медицинскую помощь оказали на месте, еще двоим диагностировали легкий и средний вред здоровью.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Сейчас на месте работают экипажи Госавтоинспекции.