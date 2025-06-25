Отказали тормоза. В Кемерове грузовик протаранил 26 легковушек
Пострадали семь человек, в том числе 16-летний подросток
25 июня 2025, 20:10, ИА Амител
Авария с участием 26 легковых автомобилей и грузовика произошла в Кемерове. Семь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП случилось около 17:30 по местному времени на Логовом шоссе. Предварительно, у грузового автомобиля "ФАВ" отказала тормозная система. В результате он столкнулся с 26 легковушками.
Семь человек получили травмы. По данным региональной прокуратуры, в их числе есть 16-летний подросток. Пятерым медицинскую помощь оказали на месте, еще двоим диагностировали легкий и средний вред здоровью.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Сейчас на месте работают экипажи Госавтоинспекции.
"По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в рамках которой также будет проверена организация, эксплуатирующая грузовой автомобиль, у которого отказала тормозная система", – сообщили в пресс-службе ведомства.
16:22:30 27-06-2025
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