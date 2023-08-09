Отключение горячей воды для 23 домов в центре Барнаула продлили

Работы по ремонту участка теплосети на проспекте Ленина, 116, ведутся круглосуточно

09 августа 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за усложнения работ по ремонту участка трубопровода на проспекте Ленина, 116, в Барнауле отключение горячей воды в этой зоне продлили до 13:00 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба СГК Барнаул.

Там подчеркнули, что работы по ремонту ведутся круглосуточно. Из-за этого отключение участка на улице Пионеров, 24, переносится – до завершения работ на пр. Ленина.

В компании принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, что из-за аварии на теплосети горячую воду отключили для жителей 23 многоквартирных домов в центре города. Специалисты и техника работают над решением проблемы.