Отключение горячей воды для 23 домов в центре Барнаула продлили
Работы по ремонту участка теплосети на проспекте Ленина, 116, ведутся круглосуточно
09 августа 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Из-за усложнения работ по ремонту участка трубопровода на проспекте Ленина, 116, в Барнауле отключение горячей воды в этой зоне продлили до 13:00 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба СГК Барнаул.
Там подчеркнули, что работы по ремонту ведутся круглосуточно. Из-за этого отключение участка на улице Пионеров, 24, переносится – до завершения работ на пр. Ленина.
В компании принесли извинения за временные неудобства.
Напомним, что из-за аварии на теплосети горячую воду отключили для жителей 23 многоквартирных домов в центре города. Специалисты и техника работают над решением проблемы.
Комментарии 0