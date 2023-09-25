Отключение горячей воды в Ленинском районе Барнаула перенесли
Подачу ГВС ограничат на сутки с 10 утра 26 сентября
25 сентября 2023, 10:52, ИА Амител
Фото: amic.ru
СГК решила перенести работы на теплосети по ул. Веры Кащеевой с 25 на 26 сентября, сообщается в телеграм-канале компании.
Таким образом, горячей воды не будет в 39 многоквартирных домах Ленинского района с 10:00 26 сентября до 10:00 27 сентября.
Подачу ГВС ограничат по следующим адресам:
- ул. Веры Кащеевой, 4в, 23/2, 17/2, 19, 25, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 12, 16, 8, 10, 17/1, 9, 11, 13, 23/1, 15, 21, 14, 17а;
- ул. Гущина, 154, 158, 160;
- ул. Кавалерийская, 1, 3, 5, 7;
- ул. Монтажников, 12, 16, 7, 14, 3, 5, 11/1, 8, 11/2;
- ул. Попова, 6/2, 10/2, 10/1, 6/1, 4/1, 4/2, 2а.
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