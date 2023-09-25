Отключение горячей воды в Ленинском районе Барнаула перенесли

Подачу ГВС ограничат на сутки с 10 утра 26 сентября

25 сентября 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: amic.ru

СГК решила перенести работы на теплосети по ул. Веры Кащеевой с 25 на 26 сентября, сообщается в телеграм-канале компании.

Таким образом, горячей воды не будет в 39 многоквартирных домах Ленинского района с 10:00 26 сентября до 10:00 27 сентября.

Подачу ГВС ограничат по следующим адресам: