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Отключение горячей воды в Ленинском районе Барнаула перенесли

Подачу ГВС ограничат на сутки с 10 утра 26 сентября

25 сентября 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

СГК решила перенести работы на теплосети по ул. Веры Кащеевой с 25 на 26 сентября, сообщается в телеграм-канале компании.

Таким образом, горячей воды не будет в 39 многоквартирных домах Ленинского района с 10:00 26 сентября до 10:00 27 сентября.

Подачу ГВС ограничат по следующим адресам: 

  • ул. Веры Кащеевой, 4в, 23/2, 17/2, 19, 25, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 12, 16, 8, 10, 17/1, 9, 11, 13, 23/1, 15, 21, 14, 17а;
  • ул. Гущина, 154, 158, 160;
  • ул. Кавалерийская, 1, 3, 5, 7;
  • ул. Монтажников, 12, 16, 7, 14, 3, 5, 11/1, 8, 11/2;
  • ул. Попова, 6/2, 10/2, 10/1, 6/1, 4/1, 4/2, 2а.
Барнаул Отключения горячей воды

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