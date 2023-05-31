Открыта запись на ретрит художника-символиста Елены Карловой в Горном Алтае
Ретрит "Трансформация 2023" Елены Карловой поможет отдохнуть и зарядиться энергией
31 мая 2023, 11:55, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqX6szbY
Представьте, как чувствуете полное расслабление, каждой клеточкой тела ощущаете гармонию и покой внутри, все проблемы где-то там, а здесь и сейчас только вы и ваше спокойствие. Хочется? Ещё бы, современный ритм жизни не даёт нам времени на себя. Всё время и силы забирает работа, семья и другие многочисленные обязанности. Остановить этот бесконечный бег, привести в порядок мысли, выдохнуть и отдохнуть поможет наполняющий ретрит в Горном Алтае "Трансформация 2023". Он пройдёт 23-29 июля.
Это авторский ретрит Елены Карловой – художника-символиста, энерготерапевта, наставника по духовному и личностному росту, автора онлайн-школы.
Вас ждут:
- Семь дней на природе, в комфортных условиях отличной базы Горного Алтая;
- 30 мастер-классов;
- 50 участников, среди которых найдутся люди схожие по интересам и взглядам на жизнь;
- шесть спикеров, которые помогут в духовном и личностном росте;
- два выезда по сакральным местам, где ощущается присутствие высших сил;
- 10 кураторов, которые окружат вас своим вниманием и заботой.
- Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту
- Главная практика ретрита — создание мандалы "Удачи и новых возможностей" вместе с художником-символистом Еленой Карловой
Все время ретрита вы будете находиться в поле Елены Карловой, перенимать её мудрость и опыт создания мандал. Вы получите глубокие и, возможно, даже ранее незнакомые ощущения, силу, которую даст и сам ретрит, и энергетически могущественный Горный Алтай. Это будут идеальные условия для перезагрузки – среди бескрайних гор на берегу величественной Катуни, вдыхая полной грудью чистейший воздух, вы почувствуете своё истинное Я. Это не просто творческая встреча в горах. Это мощная проработка вашего мышления.
Что вы получите во время ретрита:
- отдохнёте и зарядитесь положительной энергией;
- откроете свой творческий потенциал, который дремлет в рутине ежедневной суеты;
- познакомитесь с единомышленниками;
- создадите самую удивительную мандалу "Удачи и новых возможностей" под руководством Елены Карловой в древней технике золочения;
- посетите места силы Горного Алтая.
Ретрит пройдёт 23-29 июля 2023 года на базе "Турсиб". Количество мест ограничено.
- Фото: bearfotos / Freepik
- Фото: Ekaterina Sazonova / Unsplash
Что входит в стоимость ретрита:
- бесплатный трансфер от аэропорта до базы отдыха и обратно;
- выезды в комфортабельных автобусах;
- проживание в уютных домиках;
- закрытые лекции от спикеров ретрита на темы духовного роста;
- мастер-класс по созданию мандалы с сопровождением от Елены Карловой;
- бокс необходимых материалов для создания мандалы;
- завтраки (включены в стоимость).
Подробную программу ретрита смотрите на сайте retritaltay.ru.
Подробности по телефону службы заботы: Светлана +7 (980) 800 59-97, Кристина + 7 (980) 800 59-96.
Назовите промокод "портал2" и получите гарантированный подарок при покупке билета на ретрит (акция действует до 1 июля 2023 года).
Новости о ретрите читайте: "ВКонтакте", "Одноклассники", Телеграм.ИП Карлова Елена Анатольевна
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