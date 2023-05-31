Ретрит "Трансформация 2023" Елены Карловой поможет отдохнуть и зарядиться энергией

31 мая 2023, 11:55, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqX6szbY

Поездки в места силы Горного Алтая, комфортное проживание, создание собственной мандалы в редкой технике золочения, йога, свободный танец, арт-терапия, лекции

Представьте, как чувствуете полное расслабление, каждой клеточкой тела ощущаете гармонию и покой внутри, все проблемы где-то там, а здесь и сейчас только вы и ваше спокойствие. Хочется? Ещё бы, современный ритм жизни не даёт нам времени на себя. Всё время и силы забирает работа, семья и другие многочисленные обязанности. Остановить этот бесконечный бег, привести в порядок мысли, выдохнуть и отдохнуть поможет наполняющий ретрит в Горном Алтае "Трансформация 2023". Он пройдёт 23-29 июля.

Это авторский ретрит Елены Карловой – художника-символиста, энерготерапевта, наставника по духовному и личностному росту, автора онлайн-школы.

Вас ждут:

Семь дней на природе, в комфортных условиях отличной базы Горного Алтая;

30 мастер-классов;

50 участников, среди которых найдутся люди схожие по интересам и взглядам на жизнь;

шесть спикеров, которые помогут в духовном и личностном росте;

два выезда по сакральным местам, где ощущается присутствие высших сил;

10 кураторов, которые окружат вас своим вниманием и заботой.

Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту

Главная практика ретрита — создание мандалы "Удачи и новых возможностей" вместе с художником-символистом Еленой Карловой

Мандалы Елены Карловой / Фото: онлайн-школа Елены Карловой

Все время ретрита вы будете находиться в поле Елены Карловой, перенимать её мудрость и опыт создания мандал. Вы получите глубокие и, возможно, даже ранее незнакомые ощущения, силу, которую даст и сам ретрит, и энергетически могущественный Горный Алтай. Это будут идеальные условия для перезагрузки – среди бескрайних гор на берегу величественной Катуни, вдыхая полной грудью чистейший воздух, вы почувствуете своё истинное Я. Это не просто творческая встреча в горах. Это мощная проработка вашего мышления.

Что вы получите во время ретрита:

отдохнёте и зарядитесь положительной энергией;

откроете свой творческий потенциал, который дремлет в рутине ежедневной суеты;

познакомитесь с единомышленниками;

создадите самую удивительную мандалу "Удачи и новых возможностей" под руководством Елены Карловой в древней технике золочения;

посетите места силы Горного Алтая.

Ретрит пройдёт 23-29 июля 2023 года на базе "Турсиб". Количество мест ограничено.

Фото: bearfotos / Freepik

Фото: Ekaterina Sazonova / Unsplash

Горы. Река

Что входит в стоимость ретрита:

бесплатный трансфер от аэропорта до базы отдыха и обратно;

выезды в комфортабельных автобусах;

проживание в уютных домиках;

закрытые лекции от спикеров ретрита на темы духовного роста;

мастер-класс по созданию мандалы с сопровождением от Елены Карловой;

бокс необходимых материалов для создания мандалы;

завтраки (включены в стоимость).

Подробную программу ретрита смотрите на сайте retritaltay.ru.

Подробности по телефону службы заботы: Светлана +7 (980) 800 59-97, Кристина + 7 (980) 800 59-96.

Назовите промокод "портал2" и получите гарантированный подарок при покупке билета на ретрит (акция действует до 1 июля 2023 года).

Новости о ретрите читайте: "ВКонтакте", "Одноклассники", Телеграм.ИП Карлова Елена Анатольевна

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