Открытая опасность. Что делать, если увидел незакрытый колодец?
"Росводоканал Барнаул" напоминает, куда можно сообщить о проблеме
03 июля 2023, 13:05, ИА Амител
Барнаульский водоканал просит жителей города и пригорода сообщать об открытых колодцах.
Почему так важно об этом сообщать?
Открытый люк опасен – он может стать ловушкой для людей и животных, а также причиной ДТП.
"Только на обслуживании водоканала более 60 тыс. колодцев водопровода и канализации. Наши специалисты регулярно проводят осмотр, но ежедневно проверить такое количество люков просто невозможно. Поэтому мы просим жителей сообщать обо всех открытых колодцах", – обратился к жителям города и пригорода директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Как сообщить?
Передать информацию об открытом колодце можно:
- по телефону 500-101;
- на главной странице сайта водоканала, нажав на кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!;
- в официальной группе предприятия "ВКонтакте".
Даже если люк обслуживают другие ресурсоснабжающие организации, специалисты предприятия огородят небезопасный объект и передадут информацию по назначению.
16:23:54 03-07-2023
Уже год сообщаю и в водоканал,и в Правительство Алтайского края в контакте по решетке ливневки на Веры Кащеевой напротив большой подстанции-сделают,но ненадолго.То провалится,то украдут звенья, уже раз 5 обращался,предлагал сварить воедино,а при чистке есть техника поднимет!Толку нет!Храню обращения,не дай бог,чтобы пригодилось!Когда кто нибудь свернет шею-помогу следствию!
09:42:42 05-07-2023
Владимир (16:23:54 03-07-2023) Уже год сообщаю и в водоканал,и в Правительство Алтайского к... Здравствуйте, мы не обслуживаем ливневую канализацию, обратитесь в администрацию города.