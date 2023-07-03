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Открытая опасность. Что делать, если увидел незакрытый колодец?

"Росводоканал Барнаул" напоминает, куда можно сообщить о проблеме

03 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Открытый люк / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"
Открытый люк / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал просит жителей города и пригорода сообщать об открытых колодцах.

Почему так важно об этом сообщать?

Открытый люк опасен – он может стать ловушкой для людей и животных, а также причиной ДТП.

"Только на обслуживании водоканала более 60 тыс. колодцев водопровода и канализации. Наши специалисты регулярно проводят осмотр, но ежедневно проверить такое количество люков просто невозможно. Поэтому мы просим жителей сообщать обо всех открытых колодцах", – обратился к жителям города и пригорода директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Как сообщить?

Передать информацию об открытом колодце можно:

  • по телефону 500-101;
  • на главной странице сайта водоканала, нажав на кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!;
  • в официальной группе предприятия "ВКонтакте".

Даже если люк обслуживают другие ресурсоснабжающие организации, специалисты предприятия огородят небезопасный объект и передадут информацию по назначению.

Комментарии 2

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Владимир

16:23:54 03-07-2023

Уже год сообщаю и в водоканал,и в Правительство Алтайского края в контакте по решетке ливневки на Веры Кащеевой напротив большой подстанции-сделают,но ненадолго.То провалится,то украдут звенья, уже раз 5 обращался,предлагал сварить воедино,а при чистке есть техника поднимет!Толку нет!Храню обращения,не дай бог,чтобы пригодилось!Когда кто нибудь свернет шею-помогу следствию!

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Росводоканал Барнаул

09:42:42 05-07-2023

Владимир (16:23:54 03-07-2023) Уже год сообщаю и в водоканал,и в Правительство Алтайского к... Здравствуйте, мы не обслуживаем ливневую канализацию, обратитесь в администрацию города.

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