Открытая опасность. Что делать, если увидел незакрытый колодец?

"Росводоканал Барнаул" напоминает, куда можно сообщить о проблеме

03 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Открытый люк / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал просит жителей города и пригорода сообщать об открытых колодцах.

Почему так важно об этом сообщать?

Открытый люк опасен – он может стать ловушкой для людей и животных, а также причиной ДТП.

"Только на обслуживании водоканала более 60 тыс. колодцев водопровода и канализации. Наши специалисты регулярно проводят осмотр, но ежедневно проверить такое количество люков просто невозможно. Поэтому мы просим жителей сообщать обо всех открытых колодцах", – обратился к жителям города и пригорода директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Как сообщить?

Передать информацию об открытом колодце можно:

по телефону 500-101;

на главной странице сайта водоканала, нажав на кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!;

в официальной группе предприятия "ВКонтакте".

Даже если люк обслуживают другие ресурсоснабжающие организации, специалисты предприятия огородят небезопасный объект и передадут информацию по назначению.