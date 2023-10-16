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Открытую лекцию о творчестве Льва Толстого проведут в Барнауле

Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин

16 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В барнаульской библиотеке имени Шишкова на Молодежной, 5, пройдет лекция о творчестве Льва Толстого. 

"Жизнь Льва Толстого весьма мифологизирована, легендарный образ Льва Николаевича практически полностью заслонил реальный. Как у современников, так и у последующих поколений он вызывал крайне противоречивые эмоции", – отметили организаторы мероприятия.

Лекция начнется 25 октября в 12 часов дня. 

Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин.

культура

Комментарии 1

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ыть

09:52:44 16-10-2023

25 октября 12-00, разгар рабочего дня - это ориентировано на школьников? А взрослым мож тоже хочется послушать.

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