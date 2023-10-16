Открытую лекцию о творчестве Льва Толстого проведут в Барнауле

В барнаульской библиотеке имени Шишкова на Молодежной, 5, пройдет лекция о творчестве Льва Толстого.

"Жизнь Льва Толстого весьма мифологизирована, легендарный образ Льва Николаевича практически полностью заслонил реальный. Как у современников, так и у последующих поколений он вызывал крайне противоречивые эмоции", – отметили организаторы мероприятия.