Открытую лекцию о творчестве Льва Толстого проведут в Барнауле
Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин
16 октября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В барнаульской библиотеке имени Шишкова на Молодежной, 5, пройдет лекция о творчестве Льва Толстого.
"Жизнь Льва Толстого весьма мифологизирована, легендарный образ Льва Николаевича практически полностью заслонил реальный. Как у современников, так и у последующих поколений он вызывал крайне противоречивые эмоции", – отметили организаторы мероприятия.
Лекция начнется 25 октября в 12 часов дня.
Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин.
09:52:44 16-10-2023
25 октября 12-00, разгар рабочего дня - это ориентировано на школьников? А взрослым мож тоже хочется послушать.