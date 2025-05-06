Открытый диалог. СГК и жители Рубцовска обсудили вопросы теплоснабжения

Директор РубТЭКа рассказал о планах по ремонту теплосетей, модернизации оборудования и благоустройству города

06 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов / Фото: СГК

В Рубцовске прошла вторая в этом году встреча в рамках проекта СГК "Дом с теплом". Такие мероприятия – площадка для прямого диалога между жителями и представителями энергетической компании, на которой также присутствуют представители власти.

Бюджет увеличили вдвое

Директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса Максим Новов подвел промежуточные итоги отопительного сезона 2024–2025. Он напомнил, что подача тепла в городе началась 20 сентября прошлого года, а завершилась 5 мая.

С начала отопительного периода специалисты устранили 270 повреждений на теплосетях. По словам Максима Новова, этот показатель соответствует среднему уровню за последние годы. На ликвидацию дефектов в среднем уходило около четырех с половиной часов.

После завершения сезона начнутся гидравлические испытания. Они позволят выявить наиболее изношенные участки теплосетей. Ранее трубы проверяли повышенным давлением, но с прошлого года в Рубцовске применяют роботизированную диагностику. Именно такой способ помог принять решение о замене двух труб диаметром 600 мм на одну 800 мм на участке от Южной ТЭС по улице Карла Маркса до проспекта Рубцовского.

Также пройдут капитальные ремонты на трех участках: два – на ул. Алтайской и один – на ул. Жуковского. Там задействуют подрядчиков. Кроме того, сотрудники РубТЭКа заменят около 10 км теплосетей собственными силами. Работы уже ведут на улицах:

Комсомольской, 240;

Пролетарской, 412;

Алтайской, 11, 90–96;

бульваре Победы, 20.

Летом планируют обследовать еще 5 км теплосетей на улицах Тракторной, Тихвинской и Смоленской с использованием робота. Также проведут испытания на гидравлические и тепловые потери.

"В этом году в ремонт тепловых сетей вложим в два раза больше денег, чем в прошлом году, а именно – более 330 млн рублей", – подчеркнул директор предприятия.

По его словам, на Южной тепловой станции сейчас функционируют два котла. Еще три находятся в резерве – там уже приступили к ремонту.

Также в планах модернизация газоочистного оборудования. На эти цели направят около 180 млн рублей. Общий объем инвестиций в теплосети Рубцовска составит 210 млн рублей, еще 190 млн – вложения в генерирующее оборудование.

Во время встречи депутат Петр Гамалеев обратил внимание на необходимость теплоизоляции задвижек. Максим Новов согласился с замечанием, но добавил, что разговоры о потерях через тепловую изоляцию бывают преувеличены.

"Окутав практически все трубопроводы по городу в нормативную тепловую изоляцию, большого эффекта мы, к сожалению, не увидели", – пояснил Максим Новов.

Благоустройство – по срокам

Замглавы администрации города Олег Обухович напомнил, что после завершения летнего и осеннего ремонта благоустройство территорий необходимо восстановить до 1 октября 2025 года. Если раскопки проводили позже – до 1 июля следующего года.

Он отметил, что СГК закрыла все заявки по благоустройству с дедлайном 1 июля 2024 года. Сейчас подрядчики работают над восстановлением порядка на 20 участках – завершить планируют до 15 мая текущего года.

Жители задали вопросы по срокам благоустройства на ул. Алтайской, в пер. Алейском и на ул. Крупской. Максим Новов сообщил, что в 2025 году финансирование благоустройства увеличено почти в два раза – до 9 млн рублей.

"Мы поставили перед собой задачу – начать благоустройство раньше, чем это было обычно. Всего в этом году предусмотрено асфальтирование 700 кв. метров проезжей части, 2800 кв. метров тротуаров и 58 кв. метров – тротуарной плитки", – отметил директор РубТЭКа.

Депутат Ирина Кох, выступавшая модератором встречи, подчеркнула: СГК вкладывает значительные средства в благоустройство. В качестве примера она назвала территорию у техникума и зону отдыха на проспекте Рубцовском.

Новые правила подготовки к отопительному сезону

На встрече обсудили и изменения в правилах подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Новый порядок вступил в силу 1 марта 2025 года – в соответствии с приказом Минэнерго РФ №2234 от 13.11.2024.

Теперь управляющие компании обязаны к 1 апреля разработать план подготовки каждого дома, согласовать его с теплоснабжающей организацией до 30 апреля и отправить в администрацию.

Максим Новов уточнил, что УК теперь должны заполнять специальный опросный лист, подтверждающий техническую готовность дома, и прикладывать соответствующие документы. Ранее инспектор СГК участвовал только в опрессовке систем, теперь – и в промывке.

Готовность каждого дома будет оценивать специальная комиссия, которую необходимо создать до 15 августа. Она определит, насколько МКД готов к отопительному сезону:

готов (индекс ≥ 0,9);

готов с условиями (0,8–0,9);

не готов (менее 0,8).

Паспорт готовности выдают в течение пяти рабочих дней после подписания акта. Крайний срок – 15 сентября. Если замечания и нарушения не устранены, управляющие компании и ответственные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

СГК планирует дополнительно провести встречи со старшими по домам, чтобы разъяснить новый порядок подготовки к отопительному периоду.