Рассказываем, какие вопросы будут обсуждать на крупном международном форуме

17 мая 2023, 12:29, ИА Амител

АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный педагогический университет проведёт сессию "Открытый университет Россия – Исламский мир" по поручению Министерства просвещения России. Мероприятие пройдёт в рамках XVI международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum* 2023" в Казани.

Спикерами выступят представители стран-партнёров педагогических университетов, подведомственных Министерству просвещения России. К обсуждению будут представлены вопросы продвижения русского языка с коллегами из:

Таджикистана;

Афганистана;

Узбекистана;

Киргизии и других стран.

Модератором сессии выступит ректор алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко.

"Особое внимание будет уделено созданию Центров открытого образования на русском языке и обучению русскому языку. Центры открываются по поручению Министерства просвещения Российской Федерации подведомственными педагогическими университетами во многих дружественных России странах", – отмечает ректор.

На сессии будет представлен опыт работы таких центров и презентованы возможности открытия центров представителям тех стран, где их ещё нет.

Напомним, "Россия – Исламский мир: KazanForum" – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира.



Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

* KazanForum ("КазаньФорум")