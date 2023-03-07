Отменят ли в России ЕГЭ?
С официальным заявлением по этому вопросу выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев
07 марта 2023, 21:48, ИА Амител
Вероятность отмены ЕГЭ в России из-за выхода из Болонской системы почти на протяжении года активно обсуждалась на всевозможных форумах. На днях интерес к этой теме подогрела информация о том, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены такого формата экзаменов и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. Правда ли, что ЕГЭ могут отменить и к чему готовиться сегодняшним одиннадцатиклассникам, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Россия откажется от проведения ЕГЭ?
Нет, единый государственный экзамен в России, несмотря на выход из Болонской системы, отменять не будут. С таким официальным заявлением 7 марта выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, таких запросов не поступало ни от министерства, ни от педагогов. Поэтому ЕГЭ по-прежнему будет обязательным. Выбор сдавать его или нет до 2026 года будет только у выпускников школ в новых российских регионах.
"Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств", – цитирует слова министра РИА Новости.
Ранее Мурзаев отмечал, что ЕГЭ не является частью Болонской системы.
К чему тогда готовиться одиннадцатиклассникам?
Тут всё без изменений, будущим выпускникам следует готовиться к сдаче ЕГЭ. Чем лучше будут их результаты, тем выше шансы поступить в российские вузы на бюджет.
Как ранее сообщал amic.ru, абитуриенты в 2023 году смогут подавать документы для поступления, как это было и раньше, в пять вузов. Но внутри одного учебного заведения у них будет право участвовать в конкурсе на бакалавриат и специалитет не по десяти направлениям подготовки, а только по пяти.
Первой в заявлении о приёме будет необходимо указать самую желанную специальность, далее они ранжируются в зависимости от предпочтений поступающего. Итоговые списки приёмные комиссии опубликуют, учитывая указанные приоритеты.
Комментарии 0