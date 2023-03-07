Тут всё без изменений, будущим выпускникам следует готовиться к сдаче ЕГЭ. Чем лучше будут их результаты, тем выше шансы поступить в российские вузы на бюджет.

Как ранее сообщал amic.ru, абитуриенты в 2023 году смогут подавать документы для поступления, как это было и раньше, в пять вузов. Но внутри одного учебного заведения у них будет право участвовать в конкурсе на бакалавриат и специалитет не по десяти направлениям подготовки, а только по пяти.

Первой в заявлении о приёме будет необходимо указать самую желанную специальность, далее они ранжируются в зависимости от предпочтений поступающего. Итоговые списки приёмные комиссии опубликуют, учитывая указанные приоритеты.