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Отопление отключили в двух домах в Барнауле из-за коммунальной аварии

На месте работают специалисты

16 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле утром 16 марта произошла коммунальная аварии на теплосети в районе дома № 97 по улице Попова, сообщили в СГК.

"На время устранения повреждения под ограничение подачи ресурса попали два дома – Попова, 93 и 89", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят земляные работы, чтобы найти повреждение. На месте работают четыре ремонтные бригады, 12 единиц спецтехники.

Управляющие компании и тепловая инспекция СГК тем временем ведут мониторинг температурного режима в жилых помещениях.

Комментарии 10

  • 2-х? ой врать то.. Вчера аварийка от звонков раскалилась. вся сулима.
    16 марта, Гость   Ответить
  • невский тоже без отопления
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вчера рубанули всех от Павлика до Юрина. И до сих пор трубы еле-еле теплые (может градусов 38-40) а вместо горячей воды теплая бежит
    16 марта, Гость   Ответить
  • В аварийке вчера сказали, что индустриальный и ленинский район отключили горячую воду и отопление. Воду вернули ночью, а вот отопления и по сейчас нет.
    16 марта, Гость   Ответить
  • тэкс и где тут два дома?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так они даже в прибыли будут. Вы будете лить воду теплую без смешивания с холодной из горячего крана, а заплатите за кубатуру якобы потреблённой горячей воды, так-то...
    16 марта, Гость   Ответить
  • И почему с 16.03.На Сехэ-Батора д.11 еще 15.03.2023г.уже было отключено отопление и горячая вода.Воду дали,а отопление и сейчас нет,Информации в новостях отсутствуют или очень скромные.Когда планируют устранить порыв?
    16 марта, Гость   Ответить
  • В ночь с 15 марта 2023 г. на 16 марта 2023 г. не было отопления до сих пор нет.вода чуть тёплая. а время поздний вечер. Какие два дома? Энтузиастов нет отопления.
    16 марта, Гость   Ответить
  • На Энтузиастов со вчерашнего вечера нет отопления.
    17 марта, Гость   Ответить
  • с 16.03.На Сехэ-Батора д.11 - о. привет сосед, ночью все дали.батареи горячие
    17 марта, Гость   Ответить
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