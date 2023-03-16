Отопление отключили в двух домах в Барнауле из-за коммунальной аварии

На месте работают специалисты

16 марта 2023, 11:30, ИА Амител









Авария на Попова 16 марта

Фото: barnaul.org

В Барнауле утром 16 марта произошла коммунальная аварии на теплосети в районе дома № 97 по улице Попова, сообщили в СГК.

"На время устранения повреждения под ограничение подачи ресурса попали два дома – Попова, 93 и 89", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят земляные работы, чтобы найти повреждение. На месте работают четыре ремонтные бригады, 12 единиц спецтехники.

Управляющие компании и тепловая инспекция СГК тем временем ведут мониторинг температурного режима в жилых помещениях.