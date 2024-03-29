Отправят ли срочников на СВО, ответили в Генштабе

По словам генерал-полковника Евгения Бурдинского, срок службы останется неизменным

29 марта 2024, 08:15, ИА Амител

Русский солдат / Фото: Минобороны РФ / mil.ru

В России не будут привлекать к участию в СВО срочников, призванных на службу в ходе предстоящей весенней кампании. Об этом "Красной звезде" сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — отметил он.

Также Бурдинский заверил, что срок службы по призыву остается неизменным и составит один год. А срочники, срок службы у которых истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены домой. Отправку же нового пополнения со сборных пунктов планируют начать уже 15 апреля.

Весенний призыв в 2024 году продлится с 1 апреля по 15 июля и будет организован по новым правилам: призывной возраст повысился до 30 лет, а явиться в военкомат отныне человек обязан, даже если не получал повестку.