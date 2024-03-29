Отправят ли срочников на СВО, ответили в Генштабе
По словам генерал-полковника Евгения Бурдинского, срок службы останется неизменным
29 марта 2024, 08:15, ИА Амител
В России не будут привлекать к участию в СВО срочников, призванных на службу в ходе предстоящей весенней кампании. Об этом "Красной звезде" сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — отметил он.
Также Бурдинский заверил, что срок службы по призыву остается неизменным и составит один год. А срочники, срок службы у которых истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены домой. Отправку же нового пополнения со сборных пунктов планируют начать уже 15 апреля.
Весенний призыв в 2024 году продлится с 1 апреля по 15 июля и будет организован по новым правилам: призывной возраст повысился до 30 лет, а явиться в военкомат отныне человек обязан, даже если не получал повестку.
08:39:04 29-03-2024
В начале так же говорили, что срочников там не будет, когда начали говорить, что они там есть. Утверждали, что их там нет. Когда выяснилось, что всё таки есть сказали , что это ошибка и виновные понесут наказание.
На том и кончилась история
08:46:21 29-03-2024
Не сказал, через сколько после срочной подлежит мобилизации? Через год? Или через месяц?
09:17:51 29-03-2024
Ого до 30 лет,это будет наверное самая объёмная мобилизация в РФ.Ну а по поводу придти самому без повестки - так это сомнительно. Хотя сам знаю по себе,что когда мобилизуют предлагают контракт на сво (и не поверите многие подписываются,ну конечно с периодом обучения ). Ну эта мобилизация в своде новых законов будет огромная.
09:49:03 29-03-2024
сам знаю по себе,что когда мобилизуют предлагают контракт на сво (и не поверите многие подписываются,ну конечно с периодом обучения )."
Ты подписал?
10:08:47 29-03-2024
гость (09:17:51 29-03-2024) Ого до 30 лет,это будет наверное самая объёмная мобилизация ... Где вы тут прочитали про мобилизацию ? Это обычный весенний призыв. Зачем панику разводите и вбросы лживые плодите ?
09:23:58 29-03-2024
Вас паникеров , да к ответственности бы...
09:47:07 29-03-2024
Вот это навернули: кому уже исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года призывать не будут,а кого тогда будут призывать до 30 лет???
12:59:52 29-03-2024
Мне тоже предлагали при призыве на контракт в сво - я лично в отказ,а несколько моих пацанов ушли туда.
13:13:05 29-03-2024
гость (12:59:52 29-03-2024) Мне тоже предлагали при призыве на контракт в сво - я лично ... Смелые пацаны