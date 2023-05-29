К открытию летнего сезона туристический комплекс обновил домики и составил интересную программу

29 мая 2023, 13:16, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqHzHztH

Кролики в "Империи туризма" / Фото: предоставлено компанией

Лучше гор могут быть только горы рядом с лесом и рекой. Высокие ели и сосны, бурлящая красавица Катунь дарят незабываемые эмоции. А вместе с ними и туристический комплекс "Империя туризма" – место в Горном Алтае, где живописная природа, комфорт и развитая инфраструктура соединяются в идеальную формулу полноценного отдыха. База – долгожитель, гостей принимает уже 26 лет. И каждый год готовит к сезону что-то интересное. Вот и сейчас здесь готовы порадовать туристов как всегда крутыми музыкальными мероприятиями и обновлёнными номерами для проживания. В "Империи" круто отдыхают даже кролики.

Что предлагает "Империя туризма"?

Проживание в комфортных номерахРазличные варианты проживания: от летних бюджетных номеров до экокоттеджей, ознакомиться подробнее можно по ссылке. Кстати, к предстоящему сезону "Империя" провела реконструкцию номеров категории Бб: к каждому из них пристроили свою террасу и мангальную зону. А для семей заканчивают строительство трёх новых коттеджей. 4 га лесаКомплекс находится среди деревьев, а воздух – чистый, с нотками хвои и свежестью Катуни. 400 м берега рекиМожно гулять, думать о жизни или устраивать романтические свидания. 150 кв. м бассейнаЗдесь можно укрыться от солнечного зноя на шезлонге из сибирского кедра, потягивая прохладный коктейль. Летние террасыЗавтракайте, обедайте и ужинайте на свежем воздухе с потрясающим видом. КроликиОбщение с этими пушистыми ушастиками вызовет массу положительных эмоций и у детей, и у взрослых. "Трактир"Это кафе с террасой на втором этаже и летней посадочной зоной. Кстати, еду из "Трактира" можно заказать в номер. Экскурсии и сплавыВы сможете выбрать развлекательную программу на любой вкус: горы, пещеры, музеи, прогулки на коне, сплавы. Скучать не придётся. Парковка"Империя туризма" имеет два больших парковочных пространства для удобства гостей.

















Обновлённые номера категории Бб с террасой и мангальной зоной / Фото: "Империя туризма"

Отдых для всех

Хорошо провести время здесь сможет и молодёжь, и семейные пары.

Любители спокойного отдыха могут прогуливаться вдоль берега реки, дышать чистым горным воздухом, плавать в бассейне или в озере Ая, расположенном неподалёку. А вечером ужинать на террасе с видом на Катунь или пожарить шашлык.









Семья. Кролики / Фото: "Империя туризма"

А тем, кому нужны яркие эмоции и активный отдых, предлагают разнообразную экскурсионную программу и крутые дискотеки в ночном клубе "Империя" под открытым небом. Кстати, недавно там обновили оборудование, так что теперь вечеринки будут ещё ярче и фееричнее. Мощный свет, спецэффекты с пеной и огнём, объёмный звук – всё это ждёт гостей на крутых тусовках "сибирской Ибицы".

Какие музыкальные мероприятия запланированы на лето 2023?

В этом сезоне будет много красивых и громких событий:

Дискотека 2000-х, хедлайнер вечера – Оксана Ковалевская ("Краски") ;

Фестиваль электронной музыке Sblime Fest* (14-15 июля 2023 года);

Выступление коллектива "Дети Рейва" (21 июля 2023 года);

Диско с эпатажным диджеем Санкт Петербурга Aria Fredda* (28 июля 2023 года) и др.

*Sblime Fest ("Сблайм Фэст"); Aria Fredda ("Ария Фрэда")

Возрастное ограничение для всех концертов 18+

Туристический комплекс "Империя Туризма" ( ООО ТФ "Синегорье")

Адрес: Горный Алтай, село Ая

Тел.: +7 (903) 912-00-22

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