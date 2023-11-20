На смену морозам в регион опять вернутся плюсовые температуры

20 ноября 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спокойную и без существенных осадков погоду с утренними туманами и изморозью прогнозируют синоптики в Алтайском крае до середины рабочей недели. В период с 21 по 22 ноября ночью столбики термометров покажут -8...-13°С, местами похолодает до -15...-20°С. Днем будет от -3 до -8°С, а в предгорьях воздух прогреется до 0...+2°С. 23 ноября днем будет чуть теплее: до -4...+1, местами до +6°С. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"По западным районам погода начнет меняться еще вечером 23 ноября. Там пойдет мокрый снег, переходящий в дождь, усилится ветер. Штормового ветра в этот раз мы не ждем: максимальные порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. С 24 по 26 ноября этот циклон будет оказывать действие уже на большей части территории всего региона. С ним также произойдет повышение температуры", – уточнила синоптик.

С пятницы по воскресенье ночью столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов, а днем будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.