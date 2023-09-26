Ozon составил подборку самых популярных игр на PC в 2023 году

Ищете, во что еще поиграть? Вам сюда

26 сентября 2023, 17:25, ИА Амител erid: LjN8K6oYL

Игра на компьютере / Фото: DCStudio / Freepik

В 2023 году видеоигры продолжают оставаться неотъемлемой частью массовой культуры. Вопрос: "во что поиграть?" остается актуальным для миллионов пользователей различных консолей, ПК и ноутбуков. Какие игры популярны в 2023 году, рассмотрим вместе с аналитиками интернет-магазина "Озон" (Ozon).

Atomic Heart*

Главный герой попадает в мир, где высокоразвита робототехника и искусственный интеллект. В какой-то момент машины восстают против людей, что приводит к необходимости масштабной спасательной операции.

Resident Evil 4: Remake*

Этот ремейк по популярности легко обошел многие новинки текущего года. Здесь потрясающая графика, сюжет, освещение и тени.

Age of Wonders 4*

Стратегия Age of Wonders 4 признана одной из лучших в своей категории из продуктов, вышедших весной 2023-го. Как и предыдущие части франшизы, она позволяет перенестись в фэнтези-мир, в котором игрок может создавать свою империю и управлять ею по собственному усмотрению.

Amnesia: The Bunker*

Если вы ищете игры на ПС 4, от которых "кровь стынет в жилах", то хоррор, в котором одинокий французский солдат сражается со злом в мрачном подземном бункере, вас точно "захватит". Пользователи смело называют Amnesia одной из лучших игр серии, а также одной из самых захватывающих новинок текущего года.

Hogwarts Legacy*

Игра для любителей мира Гарри Поттера. Хитросплетенного сюжета здесь нет, но выручают заумные ловушки, секретные комнаты, таинственные артефакты, качественная графика.

Dead Space Remake*

Переработанная графика с сохранением духа оригинала и еще более пугающей и напряженной атмосферой сделала игру популярной и среди поклонников франшизы, и среди тех, кто только познакомился с ней.

Diablo 4*

Красивая и атмосферная игра, позволяющая вернуться к истокам серии, наполнена необычными поворотами сюжета и свежими идеями. Сейчас купить в России игру невозможно, но русские субтитры есть.

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* Atomic Heart ("Этомик Харт"); Resident Evil 4: Remake ("Резидент Ивел 4. Римейк"); Age of Wonders ("Эйдж оф Вордерс"); Amnesia: The Bunker ("Амнезия. Ве бункер"); Hogwarts Legacy ("Хогвартс Лигаси"); Dead Space Remake ("Дед спейс римейк"); Diablo ("Диабло").

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