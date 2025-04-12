Озорные космонавты прошли сегодня по улицам и паркам Барнаула
Особенно звездными героями восторгались дети
12 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
Веселые космонавты гуляли сегодня по улицам и паркам Барнаула, поздравляя прохожих с Днем космонавтики. Такую креативную акцию провели активисты Алтайского регионального отделения ЛДПР.
Они дарили прохожим улыбки, сувениры от партии и хорошее настроение. Жители города с удовольствием отвечали на поздравления и шутили с "космонавтами".
Особенно "звездные герои" понравились детям. Малыши буквально окружали их и выстраивались в очередь, чтобы обняться и сфотографироваться.
"Мы уверены: кто-нибудь из этих ребят точно отправится покорять космос, как когда-то это сделал Юрий Гагарин, а после – уроженцы Алтайского края Герман Титов и Василий Лазарев. С праздником! Пусть мечты окрыляют и помогают достичь самых невероятных высот!" – отмечают участники акции.
18:24:52 12-04-2025
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