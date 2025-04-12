Озорные космонавты прошли сегодня по улицам и паркам Барнаула

Особенно звездными героями восторгались дети

12 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Веселые космонавты гуляли сегодня по улицам и паркам Барнаула, поздравляя прохожих с Днем космонавтики. Такую креативную акцию провели активисты Алтайского регионального отделения ЛДПР.

Они дарили прохожим улыбки, сувениры от партии и хорошее настроение. Жители города с удовольствием отвечали на поздравления и шутили с "космонавтами".

Особенно "звездные герои" понравились детям. Малыши буквально окружали их и выстраивались в очередь, чтобы обняться и сфотографироваться.

"Космонавты" в Барнауле

"Мы уверены: кто-нибудь из этих ребят точно отправится покорять космос, как когда-то это сделал Юрий Гагарин, а после – уроженцы Алтайского края Герман Титов и Василий Лазарев. С праздником! Пусть мечты окрыляют и помогают достичь самых невероятных высот!" – отмечают участники акции.