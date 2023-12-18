Пацаны меняются: создатели сериала запустили проект для помощи родителям и подросткам

Он помогает семьям находить выход из сложных ситуаций и рассказывает о юридической ответственности

18 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KYCTb

Иллюстрация "Ростелеком"

Национальная Медиа Группа "НМГ Студия" и видеосервис Wink.ru* запустили социально-просветительский проект ­– "Пацаны меняются" (пацаныменяются.рф). Он помогает взрослым и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает последствия необдуманных действий и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением детей.

Как работает проект?

На сайте расскажут, как помочь ребенку и получить помощь профессионалов на бесплатных горячих линиях или заполнив специальную форму.

Через кнопку "Мне нужна помощь" можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.

В разделе "Советы психологов" ­– примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители, и советы, как с ними справиться. Экспертами раздела выступили директор московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков "БереZка" Гули Базарова, а также сотрудники психологического центра "Квартет".

Юридическая ответственность

На сайте разбирают действия героев сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ.

"Любой пацан и хулиган ­– это, прежде всего, сын, внук, племянник. "Слово пацана. Кровь на асфальте" показывает, что происходит, если "упустить" ребенка. Наш сериал ­– это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит и никакие "друзья" не спасут, а, скорее, наоборот", ­– сказал генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Антон Володькин.Он также подчеркнул, что насилие и криминал расчеловечивают и настигают в том числе самого беспредельщика. Спасет от всего этого только семья и, конечно, помощь специалистов.

*Wink.ru ("Винк")

Возрастное ограничение сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" 18+

Возрастное ограничение сайта пацаныменяются.рф 12+

ПАО "Ростелеком"

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