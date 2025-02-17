Пациентку, впавшую в кому в бийской больнице, доставят в Барнаул
Муж женщины рассказал, что у нее случился анафилактический шок на один из препаратов
17 февраля 2025, 19:02, ИА Амител
В соцсетях появилась информация о женщине, впавшей в кому в бийской горбольнице № 2 во время лечения в дневном стационаре. Теперь пациентку доставят в Краевую клиническую больницу в Барнаул, сообщили в Минздраве Алтайского края.
Муж женщины рассказал, что после введения одного из препаратов у его супруги случился анафилактический шок, она впала в кому.
"Информация о непредвиденной реакции на препарат передана в Росздравнадзор. Отмечается, что пациентку с первых дней лечения в Бийске консультировали краевые специалисты. Ситуация на контроле Минздрава Алтайского края", – рассказали в министерстве.
Состояние женщины стабилизировали, провели диагностику. Решено перевести ее в Барнаул. В Краевую клиническую больницу ее доставит реанимобиль медицины катастроф.
20:41:27 17-02-2025
какой препарат? очень тревожно, разузнайте
08:03:19 18-02-2025
лидокаин
09:50:38 18-02-2025
Гость (08:03:19 18-02-2025) лидокаин... ну часто на него такое кстати