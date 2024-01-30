Многопрофильная клиника "Антуриум" предлагает современный и малотравматичный способ лечения недуга

30 января 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KPY8F

Паховая грыжа / Фото: freepik.com

Поставили диагноз "паховая грыжа"? Вы в замешательстве и не знаете, что делать? В голове сплошные вопросы: "Насколько это опасно?", "Откуда она вообще появилась?", "Можно ли обойтись без операции?" Спокойно! Давайте разбираться, что такое грыжа в паху, чем чревато заболевание и какие методы для ее лечения используют.

Грыжа – что это?

Грыжей называется выпячивание внутренних органов из брюшной полости в подкожно-жировую клетчатку через паховый канал. При этом пациент может чувствовать боль в области выпячивания при физической нагрузке, а также неудобство при ходьбе и беге.

Причины развития заболевания:

увеличенное внутрибрюшное давление (кашель, запоры, беременность, ожирение и др.);

тяжелый физический труд;

виды спорта, связанные с поднятием тяжестей;

онкологические заболевания органов желудочно-кишечного тракта;

гипотрофия и большой паховый промежуток.

Если я подозреваю грыжу, что делать?

Пациенту необходим осмотр хирурга (пальцевое исследование паховой области, поверхностного пахового кольца и канала, симптом "кашлевого толчка") и УЗИ мягких тканей.

Как лечить и что будет, если этого не делать?

Самая большая опасность паховой грыжи – возможность ее ущемления (вышедшие в грыжевом мешке внутренние органы брюшной полости ущемляются, возникает нарушение их кровоснабжения, что приводит к гибели и некрозу органов). Поэтому лечить недуг обязательно.

Однако носить бандаж и ходить на ЛФК недостаточно. Часто врачи рекомендуют хирургическую операцию. Золотым стандартом сегодня являются оперативные вмешательства с использованием видеоэндоскопического оборудования.

Где в Барнауле можно сделать такую операцию?

Специалисты клиники "Антуриум" имеют большой опыт проведения таких операций.

Эндовидеохирургическую герниопластику проводит бригада квалифицированных эндоскопических хирургов со знанием анатомии паховой области и причин формирования паховых грыж. Ход операции визуально контролируют с помощью увеличительной оптики и специальных мониторов.

Плюсы эндовидеохирургической герниопластики:

нет рассечения брюшины (малая травматичность);

отсутствие больших шрамов, рубцов и визуальных дефектов;

минимальная кровопотеря;

снижение рисков послеоперационных осложнений (нагноение, кровотечение, нестабильность швов);

низкий процент рецидивов грыжи;

незначительный болевой синдром после операции;

ранняя реабилитация (пациент может встать с кровати уже в день операции);

короткий период пребывания в стационаре.

Помимо паховых грыж в "Антуриуме" лечат:

пупочные (при слабости пупочного кольца);

бедренные (в области бедренного канала, через который выходят сосуды из брюшной полости);

грыжи белой линии живота (при наличии слабых мест в апоневрозе вдоль срединной линии живота выше и ниже пупка);

послеоперационные.

Методики, используемые в клинике "Антуриум", отличаются низким риском осложнений в области послеоперационных ран.

Ознакомиться с ценами клиники "Антуриум" можно по ссылке.

ООО ММК "Антуриум" (Л041-01151-22/00364355)

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 17

Тел: (3852) 535-535, 500-814

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