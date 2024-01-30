Паховая грыжа: симптомы и осложнения, где в Барнауле сделать операцию?
Многопрофильная клиника "Антуриум" предлагает современный и малотравматичный способ лечения недуга
30 января 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KPY8F
Поставили диагноз "паховая грыжа"? Вы в замешательстве и не знаете, что делать? В голове сплошные вопросы: "Насколько это опасно?", "Откуда она вообще появилась?", "Можно ли обойтись без операции?" Спокойно! Давайте разбираться, что такое грыжа в паху, чем чревато заболевание и какие методы для ее лечения используют.
Грыжа – что это?
Грыжей называется выпячивание внутренних органов из брюшной полости в подкожно-жировую клетчатку через паховый канал. При этом пациент может чувствовать боль в области выпячивания при физической нагрузке, а также неудобство при ходьбе и беге.
Причины развития заболевания:
- увеличенное внутрибрюшное давление (кашель, запоры, беременность, ожирение и др.);
- тяжелый физический труд;
- виды спорта, связанные с поднятием тяжестей;
- онкологические заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
- гипотрофия и большой паховый промежуток.
Если я подозреваю грыжу, что делать?
Пациенту необходим осмотр хирурга (пальцевое исследование паховой области, поверхностного пахового кольца и канала, симптом "кашлевого толчка") и УЗИ мягких тканей.
Как лечить и что будет, если этого не делать?
Самая большая опасность паховой грыжи – возможность ее ущемления (вышедшие в грыжевом мешке внутренние органы брюшной полости ущемляются, возникает нарушение их кровоснабжения, что приводит к гибели и некрозу органов). Поэтому лечить недуг обязательно.
Однако носить бандаж и ходить на ЛФК недостаточно. Часто врачи рекомендуют хирургическую операцию. Золотым стандартом сегодня являются оперативные вмешательства с использованием видеоэндоскопического оборудования.
Где в Барнауле можно сделать такую операцию?
Специалисты клиники "Антуриум" имеют большой опыт проведения таких операций.
Эндовидеохирургическую герниопластику проводит бригада квалифицированных эндоскопических хирургов со знанием анатомии паховой области и причин формирования паховых грыж. Ход операции визуально контролируют с помощью увеличительной оптики и специальных мониторов.
Плюсы эндовидеохирургической герниопластики:
- нет рассечения брюшины (малая травматичность);
- отсутствие больших шрамов, рубцов и визуальных дефектов;
- минимальная кровопотеря;
- снижение рисков послеоперационных осложнений (нагноение, кровотечение, нестабильность швов);
- низкий процент рецидивов грыжи;
- незначительный болевой синдром после операции;
- ранняя реабилитация (пациент может встать с кровати уже в день операции);
- короткий период пребывания в стационаре.
Помимо паховых грыж в "Антуриуме" лечат:
- пупочные (при слабости пупочного кольца);
- бедренные (в области бедренного канала, через который выходят сосуды из брюшной полости);
- грыжи белой линии живота (при наличии слабых мест в апоневрозе вдоль срединной линии живота выше и ниже пупка);
- послеоперационные.
Методики, используемые в клинике "Антуриум", отличаются низким риском осложнений в области послеоперационных ран.
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ООО ММК "Антуриум" (Л041-01151-22/00364355)
Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 17
Тел: (3852) 535-535, 500-814
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