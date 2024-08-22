Палеонтолог рассказал о древнейшем найденном пенисе
Его сохранность оценили примерно в 425 миллионов лет
22 августа 2024, 07:56, ИА Амител
Учёный из Великобритании Дэвид Сиветер сделал удивительное открытие — он нашёл самый древний пенис на Земле! Об этом он рассказал в подкасте What The Duck?! на радиостанции ABC Radio.
В конце 1990-х годов Сиветер исследовал коллекцию окаменелостей, найденных на западе Англии. Среди них было крошечное ракообразное, известное как остаркода, размером около одного миллиметра. Когда учёный и его коллеги создали 3D-модель этого существа, они обнаружили "очень длинный отросток, идущий от задней части тела".
Сохранность пениса остаркоды объясняется тем, что около 425 миллионов лет назад это ракообразное было полностью погребено под тонким слоем вулканического пепла. Благодаря медленному остыванию пепла, он сохранил форму тела остаркоды и все её конечности.
"Фраза „исключительная сохранность“ очень много значит для палеонтологов, потому что она означает, что сохранились как мягкие ткани, так и скелет. У этой окаменелости все конечности были целы. Были жабры, которыми животное дышало, были глаза и пенис, и это поразительно, потому что очень редко выпадает шанс определить пол окаменелостей", — рассказал Сиветер.
10:22:17 22-08-2024
Это лучшая новость за прошедшую неделю!
09:11:59 23-08-2024
Гость (10:22:17 22-08-2024) Это лучшая новость за прошедшую неделю! ... )))))) Спасибо!
12:19:02 22-08-2024
Теперь ждем с нетерпением статью о древнейшей найденной вагине)