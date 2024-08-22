Палеонтолог рассказал о древнейшем найденном пенисе

Его сохранность оценили примерно в 425 миллионов лет

22 августа 2024, 07:56, ИА Амител

Археологи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1050396

Учёный из Великобритании Дэвид Сиветер сделал удивительное открытие — он нашёл самый древний пенис на Земле! Об этом он рассказал в подкасте What The Duck?! на радиостанции ABC Radio.

В конце 1990-х годов Сиветер исследовал коллекцию окаменелостей, найденных на западе Англии. Среди них было крошечное ракообразное, известное как остаркода, размером около одного миллиметра. Когда учёный и его коллеги создали 3D-модель этого существа, они обнаружили "очень длинный отросток, идущий от задней части тела".

Сохранность пениса остаркоды объясняется тем, что около 425 миллионов лет назад это ракообразное было полностью погребено под тонким слоем вулканического пепла. Благодаря медленному остыванию пепла, он сохранил форму тела остаркоды и все её конечности.