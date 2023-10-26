Стрельба в Мэне стала самым масштабным ЧП в США за 2023 год

26 октября 2023, 11:19, ИА Амител

© Lewiston Maine Police Department Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения

По меньшей мере 22 человека погибли и еще более 50 получили ранения в результате массовой стрельбы в городе Льюистоне (штат Мэн), которую открыл инструктор по оружию в запасе армии США. Стрелок до сих пор не задержан, не исключается версия, что у него могут быть сообщники. Людей просят не покидать свои дома. Все, что известно на данный момент о самой массовой стрельбе в Америке в 2023 году, читайте на amic.ru.

Что случилось в городе Льюистоне?

В городе Льюистоне стрелок, вооруженный винтовкой, расстрелял людей в торговом центре и баре, сообщает РИА Новости. Позже стало известно, что преступник также открыл огонь по людям в боулинге и он до сих пор не задержан.

По данным информагентства, погибли 22 человека, более 50 были ранены. Другие СМИ сообщают, что жертв больше 30. Телеканал NBC информирует, что около 60 человек ранены.

Произошедшая стрельба стала самым масштабным чрезвычайным происшествием по числу жертв в Соединенных штатах Америки за 2023 год, сообщает организация Gun Violence Archive.

В соцсетях офиса шерифа округа Андроскоггин опубликовали фотографию предполагаемого преступника. На ней он держит винтовку. Жителей попросили оставаться дома, а магазины – закрыться, сообщает "Интерфакс".

"Пожалуйста, оставайтесь в своем доме с запертыми дверями. Если вы заметите какую-либо подозрительную активность или отдельных лиц, пожалуйста, позвоните по номеру 911", – призвали в полиции штата.

Посольство РФ сообщило, что данных о пострадавших россиянах при стрельбе в штате Мэн нет.

Что известно о мужчине, который устроил массовое убийство в США?

По предварительным данным полиции, подозреваемым является житель города, инструктор по оружию в запасе армии США Роберт Кард, пишет News.ru.

"РИА Новости" уточняет, Кард летом 2023 года проходил лечение в психиатрической больнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.

Есть версия, что у него могут быть сообщники, но полиция не считает это нападение терактом. К расследованию подключилось ФБР. Само расследование возглавляет полиция штата. Преступника разыскивают сотни правоохранителей. В городе установили блокпосты, чтобы задержать подозреваемого.