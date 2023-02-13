В городе работает классная доставка федеральный бренд СушиSell

13 февраля 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: kroshka__nastya / Freepik

Вот что в Барнауле точно хорошо развито, так это система доставки готовой еды, только суши и роллов – десятки компаний. И это здорово, ведь чем выше конкуренция, тем активнее борьба за клиента. Кто-то берёт снижением цен, кто-то делает упор на качество, кто-то удачно совмещает обе стратегии. Одна из таких компаний – служба доставки СушиSell. Рассказываем, почему удобно и вкусно заказывать там.

Что это за доставка?

СушиSell – это крупный бренд. Он работает более чем в 30 городах России. Компания на рынке уже свыше девяти лет, за эти годы здесь разработали десятки аппетитных блюд, которые готовятся строго по технологии в любом городе. В Барнауле есть два филиала СушиSell, на Власихинской, 103 и на Ядринцева, 95. Их в мае 2022 года по франшизе открыл ценитель вкусных роллов Сержик Погосов. Доставка быстро раскрутилась и стала популярной. В планах открыть новые точки.

Есть мнение, что франшизы работают хуже, чем заведения, созданные одним человеком и находящиеся только под его управлением. Но это не про СушиSell. Здесь очень серьёзный контроль всей сети в плане качества. Но при этом и очень хорошая поддержка со стороны "головного офиса".

"Мы каждый день высылаем отчёты о работе. Жёстко контролируем отдачу блюд. Нам очень важна репутация, которую можно заслужить и сохранить только качеством блюд. Только так можно вести успешный бизнес", – рассказал Сержик Погосов.

Контролировать могут и сами покупатели, ведь во всех филиалах кухня открыта, можно наблюдать за процессом приготовления блюд и видеть, что компания соблюдает все правила и какие использует продукты. Кроме того, на сайте у каждого блюда есть рейтинг: не знаешь, что выбрать – бери самое популярное.

Так, и чего там есть вкусного?

Здесь вкусно всё. И давно полюбившаяся барнаульцам "классика": филадельфия, лава, унаги, калифорния и другие роллы с крабом, лососем, креветкой, тунцом, копчёной курицей под всевозможными соусами. И много новых сочетаний: "Феликс" (тунец, лосось, сыр, огурец, кунжут, зелёный лук, соусы цезарь и унаги, проростки редиса, сухари каниширо), "Мастхэв" (креветка, яичный блин, краб, икра масаго, майонез, сливки, соус унаги, зелёный лук) и другие. Выбор шикарный. И очень удобное меню на сайте, при выборе роллов вы можете сразу отметить, какой ингредиент вы хотите убрать из своего заказа: сыр, овощи, соус.

А ещё сейчас здесь проходят акции. Например, набор "СушиСъел" (сюда входит "Цезарь с курицей", "Рокки", "Сливочный ролл с курицей", "Лава с жареным лососем", "Скрабби ду") можно купить за 999 рублей вместо 1420 рублей. Заодно попробуй и "Сяке криспи" за 225 вместо 335 рублей (акция без ограничения срока ее действия).





СушиSELL (ИП Погосова Валерия Сергеевна, ОГРНИП 322547600024044)

Барнаул, Власихинской, 103 и Ядринцева, 95

Единый номер службы доставки: +7 (800) 600-26-65

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