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Паломники дошли до села Коробейниково в Алтайском крае

За неделю они прошли 250 километров

02 июля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба Алтайской митрополии
Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

В Алтайском крае завершился крестный ход до села Коробейниково. Об этом рассказали в пресс-службе Алтайской митрополии.

За неделю люди прошли 250 километров, последней точкой для них стала Коробейниковская обитель.

"Все они поспешили приложиться к главной алтайской святыне – чудотворному Казанскому образу Божией Матери, ради которого проделали столь долгий путь", – отметили в митрополии.

Ранее водителей предупреждали о том, что крестоходцы будут идти вдоль трасс.

Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

14:13:33 02-07-2023

Слава Богу.

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Надежда

16:47:38 02-07-2023

Какие же молодцы крестоходцы! Сколько сил и духа в этих людях. Спасибо вам за вашу веру, за ваши молитвы за нас, грешных, о воинах наших и о стране нашей. Божьей вам помощи на всех ваших путях, здоровья и еще не один раз пройти этот путь.

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Светлана

20:02:21 02-07-2023

Хорошее здоровье у людей)))

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Гость

06:35:12 03-07-2023

Надо пенсионный возраст ещё повышать, раз у людей такой избыток сил.

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