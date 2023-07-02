Паломники дошли до села Коробейниково в Алтайском крае

За неделю они прошли 250 километров

02 июля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

В Алтайском крае завершился крестный ход до села Коробейниково. Об этом рассказали в пресс-службе Алтайской митрополии.

За неделю люди прошли 250 километров, последней точкой для них стала Коробейниковская обитель.

"Все они поспешили приложиться к главной алтайской святыне – чудотворному Казанскому образу Божией Матери, ради которого проделали столь долгий путь", – отметили в митрополии.

Ранее водителей предупреждали о том, что крестоходцы будут идти вдоль трасс.