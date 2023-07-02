Паломники дошли до села Коробейниково в Алтайском крае
За неделю они прошли 250 километров
02 июля 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: пресс-служба Алтайской митрополии
В Алтайском крае завершился крестный ход до села Коробейниково. Об этом рассказали в пресс-службе Алтайской митрополии.
За неделю люди прошли 250 километров, последней точкой для них стала Коробейниковская обитель.
"Все они поспешили приложиться к главной алтайской святыне – чудотворному Казанскому образу Божией Матери, ради которого проделали столь долгий путь", – отметили в митрополии.
Ранее водителей предупреждали о том, что крестоходцы будут идти вдоль трасс.
14:13:33 02-07-2023
Слава Богу.
16:47:38 02-07-2023
Какие же молодцы крестоходцы! Сколько сил и духа в этих людях. Спасибо вам за вашу веру, за ваши молитвы за нас, грешных, о воинах наших и о стране нашей. Божьей вам помощи на всех ваших путях, здоровья и еще не один раз пройти этот путь.
20:02:21 02-07-2023
Хорошее здоровье у людей)))
06:35:12 03-07-2023
Надо пенсионный возраст ещё повышать, раз у людей такой избыток сил.