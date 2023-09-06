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На могиле Юрия Шатунова открыли памятник. Фото

Церемония состоялась в 50-й день рождения солиста "Ласкового мая"

06 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Открытие памятника Юрию Шатунову состоялось на его могиле на Троекуровском кладбище 6 сентября – в 50-й день рождения музыканта. Монумент выполнен из бронзы с гранитным основанием и представляет собой фигуру исполнителя в полный рост с микрофоном в руках.

Напомним, солиста "Ласкового мая" не стало 23 июня 2022 года. Он умер в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Тело Юрия кремировали – часть праха захоронили в Москве, а еще часть – в Германии, где живет его семья.

культура памятники

Комментарии 3

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Гость

16:20:40 06-09-2023

Спасибо! Интересная информация. Светлая память!

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Гость

16:23:46 06-09-2023

Захоронили напополам.

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серый

17:27:20 06-09-2023

шатунов жив !

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