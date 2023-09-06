На могиле Юрия Шатунова открыли памятник. Фото
Церемония состоялась в 50-й день рождения солиста "Ласкового мая"
06 сентября 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Открытие памятника Юрию Шатунову состоялось на его могиле на Троекуровском кладбище 6 сентября – в 50-й день рождения музыканта. Монумент выполнен из бронзы с гранитным основанием и представляет собой фигуру исполнителя в полный рост с микрофоном в руках.
Напомним, солиста "Ласкового мая" не стало 23 июня 2022 года. Он умер в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Тело Юрия кремировали – часть праха захоронили в Москве, а еще часть – в Германии, где живет его семья.
16:20:40 06-09-2023
Спасибо! Интересная информация. Светлая память!
16:23:46 06-09-2023
Захоронили напополам.
17:27:20 06-09-2023
шатунов жив !