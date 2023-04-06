Памятник Владимиру Жириновскому установили на Новодевичьем кладбище

Церемонию вёл глава ЛДПР Леонид Слуцкий

06 апреля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: ТАСС

На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти Владимира Жириновского установили памятник. Об этом сообщает РИА Новости.

"Жириновский сплачивает людей... Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия", – сказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, который вёл церемонию.

6 апреля – годовщина смерти Владимира Жириновского, основателя и бессменного лидера ЛДПР. Он умер в 2022 году на 76-м году жизни. Жириновского всегда отличали ораторские способности, широкий кругозор и харизма. Главные моменты биографии одного из самых ярких российских политиков последних десятилетий – в обзоре amic.ru.