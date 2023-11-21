Памятный бюст Герою России Григорию Ширяеву установят в его родном селе

Депутат партии "Единая Россия" обсудил с администрацией Благовещенского района проект установки

21 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Село Леньки Благовещенского района, школа / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В селе Леньки Благовещенского района планируют установить памятный бюст Героя России Григория Ширяева. Об этом сообщил зампредседателя Алтайского Заксобрания Денис Голобородько. Вице-спикер уже обсудил с администрацией района проект установки.

По словам Голобородько, предварительно обговорена общая концепция проекта, а также потенциальные подрядчики и место установки ­– на центральной площади села.

"Здесь уже есть аллея, на которой представлены памятные объекты разных родов войск. Считаю, что важно обсудить проект с жителями и, конечно, с родственниками Героя. Память о нашем земляке Григории Ширяеве обязательно будет сохранена", ­– сказал депутат.

Село Леньки / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Мама Григория Ширяева ­сейчас живет в Кулунде. Там же похоронен сам Герой России и установлен бюст бойцу.

Кстати, подробно вся информация собрана в школьном музее, здесь же действует патриотическое движение учеников. По словам Дениса Голобородько, в планах сохранить и обновить музей.

Село Леньки / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Григорий Ширяев ­– это настоящий пример мужества и патриотизма. Хранить память о таких людях, передавать ее подрастающему поколению ­– наша безусловная задача", ­– подчеркнул депутат.

Бюст Григория Ширяева в Кулунде / Фото: шамановфонд.рф

Григорий Ширяев родился 7 декабря 1977 года в селе Леньки. В середине 1990-х годов семья переехала в райцентр Кулунда. После окончания школы он поступил в Омский госуниверситет путей сообщения. Однако в 1999 году ушел служить рядовым в Армавирский отряд спецназа внутренних войск МВД России, а затем остался служить по контракту.



За десять лет службы в спецназе Григорий Ширяев неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе России и Южной Осетии, участвовал в спецоперациях по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований. 4 февраля 2010 года во время разведывательно-засадных действий в Чеченской Республике он обеспечил прикрытие товарищей со своей огневой позиции. Вызвав огонь на себя, он дал возможность бойцам выйти из-под ураганного обстрела. Указом президента РФ от 18 ноября 2010 года за мужество и героизм капитану Григорию Ширяеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.