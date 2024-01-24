Папа может все что угодно. Почему мужчины все чаще уходят в декрет вместо жен

Согласно ноябрьской статистике СФР, в отпуске по уходу за малышом находятся 30 тысяч отцов по всей России

24 января 2024, 07:00, ИА Амител

Отец с маленьким ребенком / Фото: unsplash.com

Папа может все что угодно – даже уйти в декрет. Согласно ноябрьской статистике СФР, в отпуске по уходу за малышом находятся 30 тысяч мужчин по всей России. "Бизнес ФМ Барнаул" попробовал разобраться, почему папы все чаще принимают решение сидеть с ребенком.

Так, одна из причин – когда маме выгоднее оставаться на работе. Именно этим руководствовалась предприниматель Ксения Тукало. Десять лет назад, до рождения ребенка, она работала исполнительным директором на промышленном предприятии.

"В свое время я работала в найме, еще не будучи предпринимателем, вышла замуж, у нас появилась доченька. И супруг тоже работал в найме. Я пробовала уйти в декрет после родов, побыла там полгода. Но я поняла, что мы теряем в доходе. То есть с материальной точки зрения мне выгоднее выйти на работу, заняться деятельностью, бизнесом – чем супруг будет заниматься этим. Супруга звали обратно. Конечно, был шок. Пытались отговорить его. А у меня вообще, зная мой характер, удивления абсолютно никакого не было", – рассказала она.Выйдя из короткого декрета, Ксения вернулась на свою должность и параллельно открыла свое дело. Первый месяц было сложно – как принять это самим, так и объяснить знакомым. Однако сейчас окружающие относятся спокойно. Другим плюсом предприниматель назвала отсутствие у мужчин послеродовой депрессии. Муж принял декрет достойно и после месяца "вливания" проблем не было.

"В данный момент я сейчас спокойно занимаюсь бизнесом. У меня благоустройство, строительство, демонтажи зданий. Супруг занимается ребенком: возит и в лицей, и на кружки, и на дополнительные занятия. Когда думаем о втором ребенке, муж говорит: "Ты, главное, выноси, роди – а я буду заниматься остальным: воспитанием, кормлением и так далее". И вот так я согласна", – добавила Тукало. Однако такие ситуации бывают не только у бизнесвумен. Жительница Новоалтайска Галина рассказала о том, как ушел в такой отпуск сотрудник компании "Алтайские инженерные сети". У жены было перспективное место работы и большая зарплата.

"Но он – человек очень общительный, и подрабатывал проведением мероприятий, праздников. То есть, получается, он сидел с ребенком и в то же время в выходные дни либо в праздничные подрабатывал, имел еще плюсом доход", – рассказала женщина.Рост числа случаев, когда сотрудники мужского пола принимают подобное решение, подтвердила и директор по персоналу медиагруппы "FM-Продакшн" Ольга Храмцова. Размер пособия по закону одинаков для мамы и папы – 40% от среднего заработка за два года. И, по наблюдениям, молодые семьи очень хорошо просчитывают свой доход, положенные выплаты и социальные гарантии. Эксперт разъяснила юридическую сторону вопроса.

"В трудовом кодексе закреплены два вида декретных отпусков: по беременности и родам и по уходу за ребенком. Если мы говорим по отпуску по беременности и родам, то его может оформить только мама. Оформляется он на отдельном листке о нетрудоспособности, и маме полагаются определенные выплаты. А вот отпуск по уходу за ребенком разрешается оформить не только маме, но и папе, бабушке, дедушке. То есть любой родственник либо опекун малыша может оформить данный отпуск", – рассказала Храмцова. Оформить декретный отпуск мужчина может, например, если жена не работает. Для этого ему необходимо принести в компанию, где он работает, справку с соцзащиты от мамы, о том, что она не получает никакие пособия. Второй вариант – когда у папы доход выше, чем у мамы, – также берется справа о том, что мама не получает пособия и папа оформляет отпуск по уходу за ребенком.

Как рассказали на днях в Госдуме, отцы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, теперь могут бесплатно освоить востребованную на рынке труда специальность и повысить квалификацию. Ранее на это имели право только женщины. Возможно, такое решение властей также скажется на решениях новоиспеченных отцов отправиться в декрет. Ведь папа может не просто все что угодно, но даже больше.