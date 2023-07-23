Папа Римский Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы
Первая встреча Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. По этой причине сейчас можно провести аналогичный контакт
23 июля 2023, 21:59, ИА Амител
Папа Римский Франциск хочет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Как рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом ТАСС, он хочет увидеться с ним во время дозаправки по пути в Монголию или обратно.
Первая встреча патриарха и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. По этой причине сейчас можно провести аналогичную встречу.
"Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию", – заявил он.
Предположительно, контакт может состояться 31 августа, во время полета Папы Римского в Монголию, или же на обратном пути, 4 сентября.
06:03:40 24-07-2023
Время решил скоротать, пока аэропоан заправяют ?
06:12:31 24-07-2023
А как Гундяев проберётся на территорию аэродрома без билета ?
08:00:25 24-07-2023
Могли бы и на территории работодателя встретиться, перед вратами...А то этот аэропорт разорвёт от обилия благодати
08:39:15 24-07-2023
А то что Москва,это не вызовет ничего такого со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию?Тут надо крепко подумать,с Богом посоветоваться.Как бы земные противники не наделали беды ему.Допустим,санкции какие ему не ввели.
08:42:35 24-07-2023
Хоть ты и наместник Бога на Земле,но на ней есть и смотрящие в натуре.Накажут, мало не покажется.
09:01:33 24-07-2023
Несколько лет назад Константинопольский патриархат чем-то шуганули и после этого Украинской православной Церкви дали добро на раскол.До этого несколько веков были вместе.Кто этому способствовал,в натуре непонятно.
09:33:56 24-07-2023
А как так этот понтифиг полетит над территорией РФ вроде ж запрет, не ну если только авиакомпанией "Победа".
10:28:50 24-07-2023
Гость (09:33:56 24-07-2023) А как так этот понтифиг полетит над территорией РФ вроде ж з... Запрет только для враждебных авиакомпаний. В Монголии есть своя авиакомпания -Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр. Выполняет международные рейсы по 11 направлениям, владеет 7 самолётами. Аэропорт приписки - Чингисхан
11:13:01 24-07-2023
Будет битва Магов?
15:23:40 24-07-2023
да кому это интересно. как верхушке будет выгодно, так эти два субъекта и изогнуться