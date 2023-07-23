Папа Римский Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы

Первая встреча Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. По этой причине сейчас можно провести аналогичный контакт

23 июля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Папа Римский Франциск хочет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Как рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом ТАСС, он хочет увидеться с ним во время дозаправки по пути в Монголию или обратно.

Первая встреча патриарха и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. По этой причине сейчас можно провести аналогичную встречу.

"Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию", – заявил он.

Предположительно, контакт может состояться 31 августа, во время полета Папы Римского в Монголию, или же на обратном пути, 4 сентября.