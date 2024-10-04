Папа римский объявил о семи новых грехах
Некоторые эксперты связывают это с попыткой церкви адаптироваться к современным реалиям
04 октября 2024, 20:45, ИА Амител
В ходе молитвы о прощении в Риме папа римский Франциск объявил о семи новых грехах, которые будут официально включены в доктрину Римско-католической церкви. Об этом сообщает интернет-издание "Накануне.ru".
Среди новых грехов, о которых сообщили семь кардиналов, есть направленные против женщин, семьи и молодежи, а также против единства и творения, коренных народов и мигрантов.
По мнению источника, введение греха против мигрантов свидетельствует о приверженности главы Католической церкви гуманистическим ценностям и защите прав беженцев.
Некоторые эксперты связывают новые грехи с желанием Ватикана адаптировать учение Церкви к современным реалиям и вызовам, таким как изменение климата, социальное неравенство и миграционный кризис.
Особого внимания заслуживает грех "против единства". По мнению экспертов, это понятие направлено на укрепление диалога и сотрудничества между различными ветвями христианства, в том числе с православным миром.
21:47:01 04-10-2024
Джордж Карлин и Антон Лавей бы засмеялись-бы над этими жалкими потугами
16:04:11 05-10-2024
Гость (21:47:01 04-10-2024) Джордж Карлин и Антон Лавей бы засмеялись-бы над этими жалки... А Господь Бог опешил)
15:24:56 05-10-2024
Серьезно?Порешали без Христа даже.Вот это ржака.Ничего себе у этих дядек гордыня и тщеславие,что ветхозаветный грех.Типа и не убий мигрантов и женщин отдельной строкой и прочее по повестке дня).Сказано уже просто не убий.Мракобесы бюрократы.На кого это рассчитано вообще?Это они там всемером от лица высшего разума говорят ничтожества).Пропаганда вселенского масштаба