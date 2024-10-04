Папа римский объявил о семи новых грехах

Некоторые эксперты связывают это с попыткой церкви адаптироваться к современным реалиям

04 октября 2024, 20:45, ИА Амител

Ватикан / Фото: pxhere.com/ru/photo/1048033

В ходе молитвы о прощении в Риме папа римский Франциск объявил о семи новых грехах, которые будут официально включены в доктрину Римско-католической церкви. Об этом сообщает интернет-издание "Накануне.ru".

Среди новых грехов, о которых сообщили семь кардиналов, есть направленные против женщин, семьи и молодежи, а также против единства и творения, коренных народов и мигрантов.

По мнению источника, введение греха против мигрантов свидетельствует о приверженности главы Католической церкви гуманистическим ценностям и защите прав беженцев.

Некоторые эксперты связывают новые грехи с желанием Ватикана адаптировать учение Церкви к современным реалиям и вызовам, таким как изменение климата, социальное неравенство и миграционный кризис.

Особого внимания заслуживает грех "против единства". По мнению экспертов, это понятие направлено на укрепление диалога и сотрудничества между различными ветвями христианства, в том числе с православным миром.