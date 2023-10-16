Папы и дети сделали 15 кормушек для птиц в День отца в Барнауле

На двух площадках дети вместе с родителями делали кормушки для птиц. Пока папы орудовали шуруповертами, мамы помогали украшать птичьи столовые.

"Совместными усилиями удалось соорудить 15 столовых для птиц. Изготовленные кормушки участники акции забрали с собой, чтобы повесить их на дерево в своем дворе. Некоторые ребята рассказали, что из своих кормушек планируют кормить даже белок!" – сказано в сообщении.