Папы и дети сделали 15 кормушек для птиц в День отца в Барнауле
Праздничные мероприятия проводили на двух городских площадках
16 октября 2023, 14:35, ИА Амител
Фото: "Новые люди"
"Новые люди" в День отца провели праздничную акцию, участники которой делали кормушки для птиц. Об этом рассказали в пресс-службе партии.
На двух площадках дети вместе с родителями делали кормушки для птиц. Пока папы орудовали шуруповертами, мамы помогали украшать птичьи столовые.
"Совместными усилиями удалось соорудить 15 столовых для птиц. Изготовленные кормушки участники акции забрали с собой, чтобы повесить их на дерево в своем дворе. Некоторые ребята рассказали, что из своих кормушек планируют кормить даже белок!" – сказано в сообщении.
14:42:07 16-10-2023
Да этих кормушек мильон по городу. Повесить одно, а каждый день сыпать корм так в 1% от сделанных и сыпят только.
14:48:40 16-10-2023
Гость (14:42:07 16-10-2023) Да этих кормушек мильон по городу. Повесить одно, а каждый д... Да, лучше меньше пусть будет, но зато действующих. А то висит этот мусор на деревьях, а корма там нет.
19:27:27 16-10-2023
пользуясь случаем, поведаю свою печаль...нам с внучкой на Новый год Дед Мороз подарил шикарную кормушку, АМИТЕЛ рассказывал об этом и наши фоточки разместил... мы повесили ее в Изумрудном парке, всю зиму кормили птиц и белок, а перед весной кормушка исчезла...обидно, ведь такой волшебный был подарок, мы горюем, вдруг кто в курсе, куда подевалась фирменная (Алтайлесхоз) птичья столовая....главное, всякие кривенькие-косенькие размером на воробьишку- на месте, а шикарная многоместная под навесом- испарилась....
22:29:19 16-10-2023
елизарьева тамара (19:27:27 16-10-2023) пользуясь случаем, поведаю свою печаль...нам с внучкой на Но... Это называется - своровали. Есть у нас воры в городе.