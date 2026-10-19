Папы вышли на старт. В Барнауле впервые провели семейный спортивный фестиваль ко Дню отца

Особое место в программе заняла церемония награждения отцов военнослужащих

19 октября 2026, 12:19, ИА Амител

Фото: региональное отделение "Отцы России"

В Барнауле в День отца, 18 октября, впервые состоялся семейный спортивный фестиваль "Рядом с папой — все по плечу". Десятки семей из разных городов и районов Алтайского края собрались, чтобы вместе пройти спортивные испытания, поучаствовать в конкурсах и отметить праздник. Одним из главных событий мероприятия стало вручение общественных медалей "Отец солдата" трем жителям региона.

Площадкой для фестиваля стал спортивный комплекс "Темп", где папы вместе с детьми в возрасте от 7 до 16 лет соревновались в эстафетах и веселых стартах. Программа также включала творческие выступления и розыгрыш призов. Перед началом состязаний ведущие Дмитрий и Олег провели общую разминку, подготовив участников к соревнованиям.

Особое место в программе заняла церемония награждения отцов военнослужащих. Общественные медали "Отец солдата" вручили Валерию Иванушкину, Виктору Зоммеру и Федору Токареву. Награды мужчины получили за воспитание сыновей, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского долга.

Валерий Иванушкин — отец Александра Иванушкина, старшего оператора взвода противотанковых управляемых ракет десантно-штурмового батальона 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской дивизии. Виктор Зоммер воспитал гвардии рядового Александра Зоммера, а Федор Токарев — гвардии ефрейтора Руслана Токарева.

Между спортивными состязаниями перед гостями выступали коллективы "Бревис" и "СветОчей", ансамбль "Душа Алтая" под руководством Евгения Корчуганова, а также Евгений Шишкин вместе с сыновьями Ярославом и Львом.

Участников приветствовали заместитель начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства Министерства социальной защиты Алтайского края Ольга Олемская и первый заместитель главы администрации Индустриального района Денис Пачковских.

К поздравлениям присоединились председатель краевого Совета отцов при правительстве Алтайского края, руководитель регионального отделения "Отцы России" и депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, руководитель АНО ПНС "Добро Хорошо" Александра Верещинская, а также первый заместитель руководителя краевого филиала фонда "Защитники Отечества", ветеран СВО Максим Осадчий. С духовным напутствием к собравшимся обратился протоиерей Михаил Бень.

Организатором фестиваля выступила АНО ПНС "Добро Хорошо" при поддержке краевой общественной организации "Духовное наследие", регионального отделения "Молодежки Народного фронта" и депутата Сергея Струченко.

Главной идеей праздника стали совместное участие отцов и детей в спортивных состязаниях, взаимовыручка и возможность провести время всей семьей. Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет ежегодным.