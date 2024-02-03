Пара из Бийска полгода распространяла закладки и попалась полиции

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело

03 февраля 2024, 12:06, ИА Амител

В Барнауле задержали закладчиков / Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле полицейские задержали бийскую пару закладчиков, которая могла промышлять этим на протяжении полугода, сообщили в МВД Алтайского края.

Злоумышленники работали на интернет-магазин и через куратора получили крупную партию мефедрона и эфедрона, которую должны были расфасовать на мелкие дозы и раскидать в разных частях Барнаула.

Но едва начав работу в столице Алтайского края, курьеры почти сразу же попались оперативникам. В Индустриальном районе города стражи порядка нашли шесть закладок, еще 30 свертков обнаружили во время досмотра в карманах мужчины, а также изъяли "синтетику" в арендуемой злоумышленниками квартире. В общей сложности у них конфисковали порядка 130 граммов запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу. Ранее их уже привлекали к уголовной ответственности, причем женщину – за подобное преступление.