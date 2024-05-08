Парады у домов ветеранов прошли в Барнауле накануне Дня Победы

Артист Арсен Митичашвили признался, что ему сложно и волнительно исполнять песни перед ветеранами

08 мая 2024, 17:26, ИА Амител

"Парад у дома ветерана" / Фото: пресс-центр мэрии

Акция "Парад у дома ветерана" проводится в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, в преддверии 9 Мая торжественные представления прошли во дворах домов в разных районах города.

В Железнодорожном районе душевным концертом поздравили участника Великой Отечественной войны Александра Рахманова, труженицу тыла Анастасию Дрожжину и бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей Агнезию Максимову. Они живут в соседним домах, и накануне 79-й годовщины Великой Победы их двор превратился в настоящую концертную площадку, где выступил взвод почетного караула БЮИ МВД России, прозвучали памятные песни, посвященные Великой Отечественной войне.

Артист Арсен Митичашвили признался, что ему сложно и волнительно исполнять песни перед ветеранами.

"Потому что мы видим ваши глаза, мы понимаем тот подвиг, который вы совершили для нас – для ваших потомков. И эти священные песни, которые мы сегодня исполняем для вас, шли вместе с вами как боевые подруги", – сказал он.

Слова благодарности за боевые подвиги принимают и другие участники Великой Отечественной войны. Акцию "Парад у дома ветерана" провели также для Владимира Кушпелева, Геннадия Окорокова, Василия Горбунова. Всего 8 мая в рамках этого проекта прошло четыре концерта. Также по десяти адресам состоялись выступления "Фронтовых бригад" – еще одной акции, посвященной Великой Победе.