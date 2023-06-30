Компания "Олимп Моторс" предлагает различные варианты достойных автомобилей на любой вкус

30 июня 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KbXyS

Автомобиль / Фото: "Олимп Моторс"

Еще недавно многих лихорадило от слова санкции. Даже несмотря на импортозамещение, ограничения лишили нас некоторых привычных и полюбившихся товаров, особенно хорошо это почувствовали автолюбители. Чтобы решить эту проблему, некоторым компаниям удалось расширить перечень марок автомобилей, которые разрешены к параллельному импорту.

И это позволяет выбирать привычный и знакомый комфорт, а не искать альтернативу, которая может оказаться сомнительной.

Параллельный импорт – это не "серая схема", это ввоз в страну товаров с товарными знаками без разрешения его правообладателя, т.е. параллельно официальному импорту таких товаров через дилеров или уполномоченных правообладателей.

Благодаря этому авторынок дает:

разнообразие выбора;

конкурентное ценообразование;

безопасность сделки с юридическим лицом.

Далеко не все поставщики смогли наладить схему параллельного импорта.

Компания "Олимп Моторс" быстро среагировала на изменения, поэтому одна из немногих предлагает достойные чистые автомобили с минимальным пробегом или без пробега по РФ.













Автомобили в наличии в "Олимп Моторс" / Фото предоставлено компанией

Узнать подробности и ознакомиться с наличием можно связавшись с менеджерами отдела продаж через WhatsApp*.

"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")

Тел.: 581-100

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

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