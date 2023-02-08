Парень прилюдно сжёг икону Божией Матери. СК, ФСБ и МВД поймали грешника из Астрахани
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
08 февраля 2023, 22:43, ИА Амител
В Астрахани задержали молодого человека, который на улице сжёг икону, записав это на видео, сообщает региональный СК.
"19-летний местный житель, находясь около торгового центра, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – иконой Божией Матери, публично сжёг её, выражая явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", – рассказали в ведомстве.
Следователи СК совместно с коллегами из МВД и ФСБ установили личность и местонахождение парня.
"В содеянном каюсь", – сказал молодой человек после задержания.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У следствия также есть вопросы к другим лицам, принимавшим участие в съёмке – их действиям тоже дадут оценку.
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