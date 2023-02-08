Парень прилюдно сжёг икону Божией Матери. СК, ФСБ и МВД поймали грешника из Астрахани

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

08 февраля 2023, 22:43, ИА Амител

Фото: astr.sledcom.ru

В Астрахани задержали молодого человека, который на улице сжёг икону, записав это на видео, сообщает региональный СК.

"19-летний местный житель, находясь около торгового центра, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – иконой Божией Матери, публично сжёг её, выражая явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", – рассказали в ведомстве.

Следователи СК совместно с коллегами из МВД и ФСБ установили личность и местонахождение парня.

"В содеянном каюсь", – сказал молодой человек после задержания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У следствия также есть вопросы к другим лицам, принимавшим участие в съёмке – их действиям тоже дадут оценку.