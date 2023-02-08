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Парень прилюдно сжёг икону Божией Матери. СК, ФСБ и МВД поймали грешника из Астрахани

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

08 февраля 2023, 22:43, ИА Амител

Фото: astr.sledcom.ru
Фото: astr.sledcom.ru

В Астрахани задержали молодого человека, который на улице сжёг икону, записав это на видео, сообщает региональный СК.

"19-летний местный житель, находясь около торгового центра, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – иконой Божией Матери, публично сжёг её, выражая явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", – рассказали в ведомстве.

Следователи СК совместно с коллегами из МВД и ФСБ установили личность и местонахождение парня.

"В содеянном каюсь", – сказал молодой человек после задержания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У следствия также есть вопросы к другим лицам, принимавшим участие в съёмке – их действиям тоже дадут оценку.

 

Комментарии 12

  • Бог его и так наказал - лишил разума.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора посадить этого румына
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Киркорова? Посадить? Не, посадят этого малолетнего недоумка. А киря как плясал в кремле, так и будет. По словам говорящих усов, киря просто "испугавшийся патриот"....
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Чувак сжёг картинку с несуществующим персонажем... Средние века вернулись... Видимо скоро ведьм будут сжигать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у того разум кто им пользуется, а не верит в небесного начальника.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Говорят, в Испании во времена Святейшей Инквизиции можно было запросто угодить на костёр за всего лишь улыбку при упоминании т.н. "непорочного зачатия"... у нас до такой дикости не доходило, по крайней мере, пока...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Чувак сжёг картинку с несуществующим персонажем.. --- Когда-то наказывали, если сходил в туалет с фотографией существующего персонажа.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ну сжег и сжег картинку,что в этом такого? Это же не предмет искусства, наверняка массовый китайский ширпотреб был.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А где он ее взял? Наверняка купил перед этим. Т.е деньги он заплатил и она стала его имуществом? А со своим имуществом он имеет делать все что захочет?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • СК, ФСБ и МВД теперь ловят грешников? У них другой-то работы нет?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Кстати сказать, парня напрасно называю "грешником" и дубасят его по ливеру... Он следовал заповедям Второй заповеди: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; .... как-то так. Вспоминается, какие гонения потерпел Иисус, когда выгнал торговцев из Храма... смахивало на хулиганку, а оно-то оказалось!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Еще один бесноватый.
    09 февраля, Гость   Ответить
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