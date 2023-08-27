Париж первым в Европе запретит электросамокаты

Решение было принято по итогам проведения городского референдума

27 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Парижа с 1 сентября запретят аренду электросамокатов. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Мэрия аннулирует все контракты с каршеринговыми службами и запретит им выставлять электросамокаты для сдачи в аренду. Отмечается, что горожане обеспокоены безопасностью из-за возможных происшествий с участием элетротранспорта.

Также жалуются на разбросанные самокаты коммунальные службы.

Решение о запрете на аренду электросамокатов принято по результатам общегородского референдума.