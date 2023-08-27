Париж первым в Европе запретит электросамокаты
Решение было принято по итогам проведения городского референдума
27 августа 2023, 16:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Власти Парижа с 1 сентября запретят аренду электросамокатов. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Мэрия аннулирует все контракты с каршеринговыми службами и запретит им выставлять электросамокаты для сдачи в аренду. Отмечается, что горожане обеспокоены безопасностью из-за возможных происшествий с участием элетротранспорта.
Также жалуются на разбросанные самокаты коммунальные службы.
Решение о запрете на аренду электросамокатов принято по результатам общегородского референдума.
17:19:39 27-08-2023
Мэрии Парижа неизвестно русское слово "откат" или они неправильно переводят это слово?
19:36:46 27-08-2023
Лучше бы негров запретили
20:08:26 27-08-2023
Ну а вторым таким городом смог бы стать и Барнаул. Но у наших городских начальников на это не хватит мужества и решительности!
20:12:29 27-08-2023
Правильное решение, у нас такое не примут, мы тут с собаками то разобраться не можем, от самокатов меньше пострадавших.
11:19:52 28-08-2023
Гость (20:12:29 27-08-2023) Правильное решение, у нас такое не примут, мы тут с собаками... Абсолютно с Вами согласны МЫ - великая армия пострадавших от этих самокатчиков! и про собак точно подметили!!!
22:14:54 27-08-2023
ну что же вы, это чуждая для нас идеология! нужно срочно у нас в противовес клятым гейропейцам повсместно разрешить самокаты, объявить их национальной традицией и достоянием. скрепно! самокатно! традиционно!
08:17:24 28-08-2023
Какие коменты))))) Видимо чуют, что их разбрасывания самокатов и хамское поведение может вылиться в их запрет и в Барнауле, и создают "общественное" мнение. Но вот стать людьми на самокатах, а не подонками на них же, это ни за что!
08:43:24 28-08-2023
Запретить надо машины и раздать всем в ипотеку коня с седлом.
11:21:03 28-08-2023
Гость (08:43:24 28-08-2023) Запретить надо машины и раздать всем в ипотеку коня с седлом... Умничаете, пока на Вас самокатчик не наехал, просто так, потому что по пешеходнику идете, а он едет!!!
11:18:16 28-08-2023
Какие молодцы!