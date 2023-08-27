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Париж первым в Европе запретит электросамокаты

Решение было принято по итогам проведения городского референдума

27 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Власти Парижа с 1 сентября запретят аренду электросамокатов. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Мэрия аннулирует все контракты с каршеринговыми службами и запретит им выставлять электросамокаты для сдачи в аренду. Отмечается, что горожане обеспокоены безопасностью из-за возможных происшествий с участием элетротранспорта. 

Также жалуются на разбросанные самокаты коммунальные службы.

Решение о запрете на аренду электросамокатов принято по результатам общегородского референдума.

самокаты

Комментарии 10

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Гость

17:19:39 27-08-2023

Мэрии Парижа неизвестно русское слово "откат" или они неправильно переводят это слово?

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Гость

19:36:46 27-08-2023

Лучше бы негров запретили

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Гость

20:08:26 27-08-2023

Ну а вторым таким городом смог бы стать и Барнаул. Но у наших городских начальников на это не хватит мужества и решительности!

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Гость

20:12:29 27-08-2023

Правильное решение, у нас такое не примут, мы тут с собаками то разобраться не можем, от самокатов меньше пострадавших.

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Гость

11:19:52 28-08-2023

Гость (20:12:29 27-08-2023) Правильное решение, у нас такое не примут, мы тут с собаками... Абсолютно с Вами согласны МЫ - великая армия пострадавших от этих самокатчиков! и про собак точно подметили!!!

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Гость

22:14:54 27-08-2023

ну что же вы, это чуждая для нас идеология! нужно срочно у нас в противовес клятым гейропейцам повсместно разрешить самокаты, объявить их национальной традицией и достоянием. скрепно! самокатно! традиционно!

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Гость

08:17:24 28-08-2023

Какие коменты))))) Видимо чуют, что их разбрасывания самокатов и хамское поведение может вылиться в их запрет и в Барнауле, и создают "общественное" мнение. Но вот стать людьми на самокатах, а не подонками на них же, это ни за что!

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Гость

08:43:24 28-08-2023

Запретить надо машины и раздать всем в ипотеку коня с седлом.

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Гость

11:21:03 28-08-2023

Гость (08:43:24 28-08-2023) Запретить надо машины и раздать всем в ипотеку коня с седлом... Умничаете, пока на Вас самокатчик не наехал, просто так, потому что по пешеходнику идете, а он едет!!!

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Гость

11:18:16 28-08-2023

Какие молодцы!

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